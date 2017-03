Malajzijské úrady dali Kimovo telo tajne zabalzamovať

KUALA LUMPUR 14. marca (WebNoviny.sk) - Telo nevlastného brata vodcu Severnej Kórey tento týždeň v Kuala Lumpure zabalzamovali, keďže o jeho vydanie nepožiadal zatiaľ ani jeden príbuzný zosnulého Kim Čong-nama.



K vražde došlo 13. februára na letisku v Kuala Lumpure. Malajzijská polícia na základe svojho vyšetrovania tvrdí, že ku Kimovi pristúpili dve ženy a do tváre mu vstrekli mimoriadne toxickú nervovoparalytickú bojovú látku VX, ktorú OSN klasifikuje ako zbraň hromadného ničenia..





Kim zomrel 20 minút po útoku, počas prevozu do nemocnice. Jeho telo bolo odvtedy v márnici jednej z nemocníc v Kuala Lumpure. Malajzijské úrady oznámili, že telo vydajú len príbuzným, doteraz sa oň však nikto neprihlásil.



Podpredseda malajzijskej vlády Ahmad Zahid Hamidi dnes novinárov informoval, že Kimovo telo bolo zabalzamované, aby dlhšie vydržalo v neporušenom stave. Agentúra Reuters v utorok napísala, že telo na zabalzamovanie previezli z márnice v nedeľu večer, a to tajne, aby nevzbudili pozornosť novinárov striehnucich pred nemocnicou.



Malajzijské ministerstvo zdravotníctva v pondelok oznámilo, že Kimovi príbuzní majú na prevzatie tela od malajzijských úradov ešte tri týždne. Ak príbuzní do troch týždňov nepožiadajú o vydanie tela Kim Čong-nama, o ďalších krokoch rozhodne malajzijská vláda. Niektorí vládni úradníci nevylúčili, že v takom prípade by Kima pochovali v Malajzii.



