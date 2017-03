Malajzia prepustila z väzby Severokórejčana zadržaného po vražde Kima

KUALA LUMPUR 3. marca (WebNoviny.sk) - Severokórejčana zadržaného v Malajzii ako podozrivého v prípade vraždy Kim Čong-nama, nevlastného brata vodcu Severnej Kórey, prepustili zo zadržiavacieho zariadenia v Kuala Lumpure a odviezli v policajnej kolóne. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters s odvolaním sa na svedka.



Zadržali ho niekoľko dní po zabití Kima .



Severokórejský občan Ri Čong-čchol, ktorého vzali do väzby po vražde Kim Čong-nama z 13. februára na letisku v malajzijskej metropole, mal byť podľa očakávania prepravený z väzby na prisťahovalecký úrad, kde ho pripravia na deportáciu do Severnej Kórey (KĽDR). Vo štvrtok to pre agentúru Reuters uviedli malajzijskí predstavitelia.



Ri Čong-čchola zadržali niekoľko dní po zabití Kim Čong-nama, presnejšie 17. februára, ale podľa štvrtkových slov malajzijského generálneho prokurátora ho prepustia vzhľadom na nedostatočné dôkazy, ktoré by muža spájali so zločinom.





Malajzijská polícia tiež vydala príkaz na zadržanie zamestnanca severokórejskej leteckej spoločnosti. Malajzijská štátna agentúry BERNAMA spresnila, že hľadaným mužom je 37-ročný Kim Uk-il, ktorý údajne pracuje pre leteckú spoločnosť Air Koryo.



Z vraždy Kim Čong-nama boli obžalované dve ženy - Vietnamka a Indonézanka, ale polícia identifikovala sedem ďalších Severokórejčanov, po ktorých pátra v súvislosti so zabitím staršieho nevlastného brata severokórejského vodcu Kim Čong-una. Obaja súrodenci si boli odcudzení a starší Kim Čong-nam žil v exile.



Malajzia odsúdila použitie bojovej látky



Malajzia odsúdila použitie nervovoparalytickej látky VX, ktorou bol vo februári na letisku v Kuala Lumpure zavraždený Kim Čong-nam, nevlastný brat vodcu Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) Kim Čong-una.



"Ministerstvo zahraničných vecí rozhodne odsudzuje používanie tejto látky kýmkoľvek, kdekoľvek a za akýchkoľvek okolností. Jej použitie vo verejnom priestore mohlo ohroziť širokú verejnosť," uvádza sa vo vyhlásení malajzijského ministerstva zahraničných vecí.



Podľa ministerstva "Malajzia nevyrába, nehromadí, nedováža, nevyváža a nepoužíva... jedovaté chemikálie vrátane VX", pričom v plnej miere dodržiava nariadenia Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW), s ktorou úzko spolupracuje.



