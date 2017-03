Malajzia povolila vydanie tela zavraždeného Kim Čong-nama do KĽDR

KUALA LUMPUR 30. marca (WebNoviny.sk) - Malajzia povolila vydanie tela Kim Čong-nama, zavraždeného nevlastného brata severokórejského vodcu, do KĽDR. Oznámil to dnes malajzijský premiér Najib Razak s tým, že vydanie tela povolil koroner.



"Po dokončení pitvy zosnulého a prijatí listu od jeho rodiny, ktorá žiadala, aby sa jeho telesné pozostatky vrátili do KĽDR, schválil koroner vydanie tela," povedal Razak podľa spravodajskej stanice BBC..





K vražde Kim Čong-nama došlo 13. februára na letisku v Kuala Lumpure. Malajzijské orgány v tomto prípade obvinili dve vykonávateľky - Vietnamku a Indonézanku - a ako ďalšie podozrivé osoby identifikovali niekoľko Severokórejčanov.



Polícia na základe vyšetrovania tvrdí, že ku Kimovi pristúpili dve ženy a do tváre mu vstrekli mimoriadne toxickú nervovoparalytickú bojovú látku VX, ktorú OSN klasifikuje ako zbraň hromadného ničenia.



