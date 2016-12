Mak má za sebou parádny rok, pochvaľuje si prestup do Zenitu

Slovenský futbalový reprezentant Róbert Mak má za sebou vydarený kalendárny rok. S odstupom niekoľkých dní od posledného zápasu 25-ročný....

BRATISLAVA 26. decembra (WebNoviny.sk) - Slovenský futbalový reprezentant Róbert Mak má za sebou vydarený kalendárny rok. S odstupom niekoľkých dní od posledného zápasu 25-ročný krídelník či útočník Zenitu Petrohrad zhodnotil ostatných dvanásť mesiacov pre svoj oficiálny web.



"Rok bol jednoznačne parádny. Narodil sa nám Alexej, boli sme zdraví. Na futbalových majstrovstvách Európy sme splnili cieľ, postúpili sme do osemfinále. Slovensko sa na záverečnom turnaji neobjavuje pravidelne, takže to bol výnimočný zážitok," uviedol Mak, ktorý v lete vymenil grécky PAOK Solún za konkurenčnejšie prostredie v ruskom Zenite Petrohrad.



"Prestupom do Zenitu som prekvapil viacerých ľudí. Pre mňa to bol veľký futbalový krok. Snažil som sa dokázať, že mám na to, aby som sa pobil o miesto v zostave s hráčmi svetovej úrovne. Myslím si, že na jeseň sa mi to aj podarilo. Pravidelne som hral, dával a pripravoval som góly pre spoluhráčov. Verím, že aj naďalej sa mi bude dariť, budem sa futbalovo posúvať stále vyššie a vyššie," doplnil bývalý hráč nemeckého Norimbergu.



Odchovanec akadémie Manchestru City priznal, že počas prvých týždňov to v "Benátkach severu" nemal jednoduché. "Bol som veľmi šťastný, že sa mi podarilo prestúpiť do výborného, svetoznámeho klubu. Začiatky bývajú všade ťažké. Všetko bolo nové, neznáme: prostredie, spoluhráči, tréner, ktorý mal inú mentalitu. Pomerne rýchlo som sa adaptoval. Najťažšie bolo naskočiť do rozbehnutého vlaku. Keď som prišiel, Zenit už bol po príprave, začala sa hrať liga. Musel som si osvojiť aj systém hry. Ale postupom času som si zvykol," vyhlásil bratislavský rodák a na margo dovolenkových dní dodal:



"Po skončení sezóny sme sa presunuli za teplom do Dubaja. Hlavne Robin sa tešil na piesok, na vodu. Užili sme si to poriadne. Počas vianočných sviatkov budeme vo Vysokých Tatrách. Milujem naše veľhory! Silvestra strávim len s manželkou Zuzkou v talianskych horách, takže romantika."