Majstrovstvá sveta do 18 rokov sú na Slovensku výnimočné, lákajú rekordné množstvo fanúšikov

Uzavretá diaľnica a extrémne zlé počasie. Štvrťfinálový deň sa na majstrovstvách sveta v hokeji hráčov do 18 rokov mierne skomplikoval.....

POPRAD/SPIŠSKÁ NOVÁ VES 21. apríla (WebNoviny.sk) - Uzavretá diaľnica a extrémne zlé počasie. Štvrťfinálový deň sa na majstrovstvách sveta v hokeji hráčov do 18 rokov mierne skomplikoval. Aj vďaka polícii sa všetky zápasy začali načas a bez zbytočných komplikácií.



Hromadná nehoda a silný nárazový vietor uzavreli vo štvrtok ráno diaľnicu medzi Popradom a Spišským Štvrtkom. Navyše komplikácie a nehody hlásili policajti aj na obchádzkových trasách, čo mimoriadne znepríjemňovalo situáciu organizačnému výboru a všetkým zložkám, ktoré zabezpečujú majstrovstvá sveta. Už predpoludním sa totiž začínal program zápasov o udržanie sa medzi elitou a popoludní boli na programe štvrťfinálové súboje..





Jediný problém súvisel s počasím



"Štyri tímy sme museli prepraviť medzi hostiteľskými mestami. Mužstvá Lotyšska a Kanady hrali v Spišskej Novej Vsi, Česko a Rusko zase cestovali do Popradu,“ povedal riaditeľ turnaja Roman Štamberský v tlačovej správe organizátorov. Na preprave spomenutých tímov sa tak muselo podieľať aj Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Poprade a Spišskej Novej Vsi. Vzhľadom na uzavreté cesty, bolo okrem bezpečnosti nutné vyriešiť aj náročnú logistiku prepravy. "Bez pomoci policajného zboru by sme túto situáciu zvládli len veľmi ťažko. Veľmi si ceníme, že nám vyšli v ústrety a promptne zareagovali na vzniknutú situáciu,“ dodal Štamberský.



O svetový šampionát do 18 rokov zrejme nikdy nebol taký obrovský záujem fanúšikov ako v Poprade a Spišskej Novej Vsi. Potvrdil to aj člen Medzinárodnej hokejovej federácie Frank Gonzalez, ktorý je na šampionáte delegátom IIHF. "Už som to vravel aj predtým, toto je výnimočný šampionát. Toľko fanúšikov sme ešte nemali. Teší nás aj veľký záujem v Severnej Amerike, kde majú ľudia možnosť vidieť prenosy prostredníctvom TSN," povedal Gonzalez a dodal: "Na adresu organizátorov môžem povedať len veľké ďakujeme, počínajú si veľmi dobre. Jediný problém súvisel s počasím vo štvrtok ráno."





Hokejová horúčka



Štvrťfinálové súboje videlo na oboch štadiónoch v Poprade a Spišskej Novej Vsi dokopy vyše 10 000 fanúšikov. Najviac z nich, až 4496, bolo na súboji slovenského tímu s Ruskom. Od začiatku MS do 18 rokov na štadióny v oboch hostiteľských mestách prišlo už viac ako 60 700 divákov.



"Sme radi, že zápas s Ruskom bol vypredaný a hoci slovenský tím nepostúpil do semifinále, teší nás, že mužstvo na tomto šampionáte znovu naštartovalo na Slovensku hokejovú horúčku,“ povedala hovorkyňa šampionátu Michaela Grendelová.