Majsterkami sveta v tímšprinte v Lahti sa stali Nórky

LAHTI 26. februára (WebNoviny.sk) - Majsterkami sveta v tímšprinte klasickou technikou na šampionáte v klasických lyžiarskych disciplínach vo fínskom Lahti sa stali Nórky v zložení Heidi Wengová a Maiken Caspersen Fallová, Striebro získali s odstupom 5,56 s Rusky Julia Belorukovová a Natalia Matvejevová a bronz Američanky (+18,4).



V dramatickom finiši Jessica Digginsová zdolala Švédku Stinu Nilssonovú o 2 desatiny sekundy. Za sklamanými Švédkami skončili piate Fínky a šieste Nemky..



Nórky obhájili zlaté medaily z Falunu 2015 a v 12-ročnej histórii tímšprintov na svetových šampionátoch dobyli tretie zlato. Maiken Caspersen Fallová potvrdila pozíciu najlepšej šprintérky súčasnosti. Vedúca žena Svetového pohára v Lahti ovládla šprint voľnou technikou a bola aj súčasťou víťaznej dvojice v tímšprinte. Fallová má zlato z tímšprintu aj spred dvoch rokov z Falunu, vtedy ho vybojovala po boku Ingvild Flugstad Östbergovej.



Rusky a Nórky vstupovali do posledného zo šiestich 1,3 km dlhých okruhov s náskokom vyše 12 sekúnd pred konkurenciou. Bolo zrejmé, že o zlato si to rozdajú Maiken Caspersen Fallová a Natalia Matvejevová Zlatá zo šprintu Fallová podľa očakávania zaútočila v záverečnom stúpaní a v zjazde na štadión už bola vpredu s náskokom niekoľkých metrov. O zlatých a strieborných medailách bolo rozhodnuté.



"Snažila som sa maximálne koncentrovať iba na svoje jazdy. Verila som Heidi Wengovej, že to tiež dokáže potiahnuť. Sme obe veľmi šťastné z toho, že sa nám podarilo zvíťaziť," uviedla Maiken Caspersen Fallová v prvej reakcii pre Eurosport.