Majster z Trenčína zdolal Michalovce, Yilmaz hrdinom Spartaka Trnava

TRENĆÍN 12. marca (WebNoviny.sk) - Futbalisti AS Trenčín triumfovali nad Michalovcami 4:1 v nedeľňajšom stretnutí 23. kola najvyššej slovenskej súťaže Fortuna ligy.



V Trenčíne päť gólov za polčas .



Úradujúci majster síce od 13. min prehrával gólom Kristjana Kushtu, ale už o dve minúty vyrovnal kanonier AS Rangelo Janga. V 19. min poslal Trenčín do vedenia Usman Adekunle Issa a v 41. min zvýšil Cornelis Petrus Ubbink. Rezultát duelu stanovil minútu pred koncom prvého polčasu Jakub Paur.





Trenčín si napravil chuť , vo Fortuna lige zvíťazil v druhom zápase po sebe. Naopak Michalovce natiahli sériu ligových prehier už na tri stretnutia, ale .



Podbrezová sa na jar trápi



Hráči Spartaka Trnava triumfovali nad Podbrezovou 1:0. Jediný gól zápasu a vôbec prvý "andelov" v jarnej časti strelil v 50. min rakúsky útočník v drese Trnavy Kubilay Yilmaz. Trnava zvíťazila prvýkrát po štyroch stretnutiach a v tabuľke im patrí piate miesto.



"Železiari" nezískali plný počet bodov už šesť duelov po sebe. Podbrezová v jarnej časti Fortuna ligy ešte netriumfovala - na svojom konte má tri remízy a jednu prehru. Prekvapenie najvyššej slovenskej súťaže v sezóne 2016/2017 stále okupuje tretie miesto tabuľky.



Fortuna liga 2016/2017 - 23. kolo - nedeľa:







15. Janga, 19. Issa Adekunle, 41. Ubbink, 44. Paur - 13. Kushta, ŽK: 50. Kleščík - 58. Vajs, 60. Kristi Qose, rozhodovali: Ziemba - Slyško, D. Hrčka, 2142 divákov



Zostavy:



Šemrinec - R. Klooster, Kleščík, Lawrence (85. M. Šulek), Keston Julien - Paur (81. Halgoš) - Ubbink, Zubairu - Issa Adekunle, Janga, Beridze (75. M. Klooster)



P. Macej - Kristi Qose (80. M. Kolesár), Kavka, T. Sedlák, Šimčák - Grič - Serečin, S. Danko (69. A. Leško), Dimitriadis, Regáli (46. Vajs) - Kushta







50. K. Yilmaz, 43. P. Vajda, 84. Polievka - 7. Martin Tóth, 69. Jirka, 87. Čögley, P. Hrčka - Pozor, Perát



Zostavy:



M. Kuciak - M. Turňa, Krivák, Kupčík, L. Djordjevič - P. Vajda, Podio - Polievka, K. Kuzma (70. M. Mikuš), M. Kochan - Opoku Bernadina



A. Jakubech - Čögley, Godál, M. Oravec, Čonka - Martin Tóth - Jirka (90.+ L. Mihálik), Greššák, Bello (90.+ Dubec), A. Sloboda - Tambe (42. K. Yilmaz)