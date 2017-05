Máj prinesie do Banco Casino minimálne 300,000€!

Májovými pokrovými eventami Banco Casino Bratislava prepisuje históriu



Toto svet pokru ešte nezažil! V našom hlavnom meste, ba ani na Slovensku! Jedno kasíno, tri kolosálne pokrové turnaje v jeden mesiac a neuveriteľných 300,000€ rozdelených medzi finalistov turnajov!



Prvý veľký turnaj bude s puncom ďalekého Izraelu



Začiatok mája, prinesie úspešnú zahraničnú sériu s názvom ISRAELI POKER CHAMPIONSHIP. Hlavné podujatie – Main Event, má garanciu nastavenú na 80,000€ a to za mýtne vo výške 550€. Viac ako sto izraelských hráčov je už v tomto momente jednou nohou v Banco Casino a početná zahraničná účasť z okolitých krajín prinesie veľký kapitál nielen do hlavného podujatia IPC, ale aj do side eventov a na cash game stoly, ktoré sa budú prehýbať pod tlakom peňazí. IPC štartuje od 3. mája a Vy by ste si to nemali nechať ujsť!

Viac informácií nájdete na: http://www.bancocasino.sk/poker/events/173/israeli-poker-championship-s-main-eventom-80-000-gtd-uz-3-maja







Druhý veľký pokrový bešavel bude opäť zahraničný



Stred mája, od 10.5 do 15.5., bude patriť taktiež úspešnému poľskému eventu pod názvom POKER BREAK CUP. Aj tento niekoľkodňový pokrový turnaj bude obsahovať Main Event s príznačnou garanciou 77,777€. Vstupné do hlavného podujatia bude 170€ a okrem Main Eventu budú na pokrovú komunitu čakať aj side eventy turbo, PLO či deepstack. Poľská a mimo slovenská účasť v kombinácii so slovenskými majstrami zaručuje napínavú atmosféru plnú adrenalínu.



Ďalšie informácie: http://www.bancocasino.sk/poker/events/180/poker-break-cup-with-gtd-of-main-event-77-777-from-10-may-to-15-may-in-banco-casino-bratislava





Nebude chýbať ani pokrová stálica BANCO CASINO MASTERS



Pravidelní hostia a milovníci pokru sa môžu tešiť na pravidelný najväčší slovenský turnaj BANCO CASINO MASTERS s garanciou 100,000€. Už jedenáste Masters sa uskutoční od 24.5. do 29.5. a legendárny buy-in 165€ zostane zachovaný ako aj ostatné podmienky turnaja. Desiaty titul putoval za hranice do Rakúsa a veríme, že jedenásty titul zostane na domácej pôde. Bližšie nformácie o turnaji: http://www.bancocasino.sk/web/





Banco Casino Bratislava odmeňuje aj za vytvralosť



Luxusné kasíno sa rozhodlo nečakane navýšiť odmeny cash gameovým hráčom o viac ako dvojnásobok. Čas je vzácny a pravidelných návštevníkov odmení bonusmi 70€. Ako bonus získať sa dozviete na: http://www.bancocasino.sk/akcie/promo/49/earn-12-per-hour-rakeback-card-worth-70





