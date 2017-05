Magická hranica pokorená. Slovensko bez drog už prednášalo pre viac ako 200 000 detí



Bratislava 24.4.2017 ( WBN/PR ) – Prednášok občianskeho združenia Slovensko bez drog sa doteraz zúčastnilo viac ako 200 000 žiakov základných škôl a študentov stredných škôl. Tento rekord Slovensko bez drog pokorilo za 7 rokov svojej existencie. Slovensko bez drog od septembra 2009 k dnešnému dňu uskutočnilo na školách v SR celkovo 5 729 prednášok, pričom každá prednáška trvala jednu školskú hodinu, teda 45 minút. Celkovo sa prednášok zúčastnilo 201 377 žiakov ZŠ a študentov SŠ. Sľub protidrogového šerifa, v ktorom sa žiaci a študenti zaväzujú žiť život bez drog, šíriť osvetu o drogách a byť príkladom ostatným, zložilo 86 221 žiakov základných škôl.



Michal Bučko, riaditeľ občianskeho združenia Slovensko bez drog, neskrýva radosť: "Za 7 rokov existencie Slovenska bez drog sme skutočne "pohli" s problémom drog medzi deťmi. 200 000 detí na prednáškach je veľká vec, pričom to nie je iba o tom, že prídu a odsedia si to. Naopak, deti téma zaujíma, živo diskutujú a neraz odchádzame s krásnymi hodnoteniami našej prednášky. A nielen to, prednášky prinášajú hmatateľné výsledky. Napríklad prieskum ESPAD 2015 preukázal, že prvýkrát v histórii klesla spotreba drog na Slovensku vo všetkých kategóriách. Vieme, že je to aj naša zásluha." .



Slovensko bez drog si v roku 2017 vytýčilo métu prekročiť hranicu 30 000 detí, ktoré sa zúčastnia protidrogových prednášok. Tiež dokončuje výrobu DVD a manuálu pre učiteľov, ktorý budú môcť použiť ako učebný materiál pre drogovú prevenciu na základných školách (napríklad na hodinách etiky).



Slovensko bez drog je občianske združenie, ktorého cieľom je zabezpečiť zníženie užívania legálnych aj nelegálnych drog žiakmi základných a stredných škôl na Slovensku. Sídli v Bratislave a je činné od septembra 2009, pričom oficiálne je registrované ako občianske združenie od 27.1.2010. Svoje ciele napĺňa združenie prostredníctvom protidrogových preventívnych prednášok, ktoré sa uskutočňujú priamo na školách v čase vyučovania. Žiakom druhého stupňa ZŠ a študentom SŠ Slovensko bez drog poskytuje fakty a pravdivé informácie o drogách a ich účinkoch a o tom prečo a ako drogy škodia. Prednášky pozostávajú z 10 tém/právd o drogách, v rámci ktorých sa s deťmi napríklad rozoberá, ako drogy fungujú, ako a prečo vzniká závislosť, čo sú najčastejšie príčiny toho, že niekto začne brať drogy, ako je to s drogami a vitamínmi a minerálnymi látkami v tele, aký je rozdiel medzi legálnymi a nelegálnymi drogami či ako drogy vplývajú na myseľ alebo ako dlho zostávajú drogy v tele.