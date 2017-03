Mafiáni už krstnými otcami nebudú, rozhodol taliansky arcibiskup

RÍM 20. marca (WebNoviny.sk) - Jedno z biskupstiev na Sicílii zakázalo členom mafiánskych klanov, aby boli krstnými a birmovnými otcami. Toto rozhodnutie, prijaté na základe súhlasu kňazov, ešte vo februári oznámil arcibiskup Michele Pennisi s tým, že "mafia vždy využívala termín krstný otec, aby svojim bossom dodala nábožensky podmienenú úctu, aj keď tieto dva svety sú navzájom nezlučiteľné."



"Kresťanský krstný otec by mal byť zárukou výchovy dieťaťa vo viere. Ako môže byť takým, keď žije proti učeniu evanjelia, v násilí a úplnej odovzdanosti moci peňazí?" uviedol arcibiskup, podľa ktorého mafiánski bossovia účasťou na kresťanských sviatostiach získavajú istú "náboženskú legitimitu, akej (však) nie sú hodní". .



Rozhodnutie prijali v dôsledoku aféry



Toto rozhodnutie bolo prijaté ako dôsledok aféry z decembra minulého roku, keď jeden z kňazov v diecéze Padova na severe Talianska súhlasil, aby sa syn jedného z najznámejších sicílskych mafiánov - Tota Riinu - stal krstným otcom svojho synovca. Týždeň predtým Riinov syn prijal sviatosť birmovania. Napriek tomu, že Pennisiho nariadenie platí len na území jeho biskupstva, arcibiskup verí, že sa k nemu pridajú aj ďalšie diecézy v Taliansku.



V rozhovore pre piatkové vydanie talianskeho denníka Corriere della Sera Pennisi pripomenul, že "aj sever musí brať na vedomie, že mafia, presnejšie mafie, nie sú len fenoménom Sicílie, ale aj Talianska či dokonca Európy". Britský denník The Guardian, ktorý o cirkevnom nariadení zo Sicílie tiež informoval, poznamenal, že na území diecézy Monreale spravovanej Pennisim je aj pomyselné centrum sicílskej mafie - mesto Corleone.



Pápeži broja proti krvavým peniazom



V známom románe Maria Puza - Krstný otec -, podľa ktorého vznikol rovnomenný film s Marlonom Brandom, je práve toto mestečko "baštou" hlavného hrdinu - dona Vita Corleoneho. Každý z posledných troch pápežov povzbudzuje talianskych biskupov a kňazov, osobitne tých na Sicílii, aby podnikali a podporovali aktivity na potlačenie mafie. Pápež František vo svojich príhovoroch vyhlasuje, že "peniaze z nečistých transakcií a mafiánskych zločinov sú krvavými peniazmi a plodia zlodejskú moc".



Emeritný pápež Benedikt XVI. nielen odsúdil aktivity mafie, ale vyhlásil talianskeho kňaza Giuseppeho "Pina" Puglisiho za mučeníka. Puglisiho v roku 1993 zastrelili v Palerme najatí vrahovia práve za jeho vystupovanie proti mafii. Pápež František ho v máji roku 2013 vyhlásil za blahoslaveného.



Pennisi v piatkovom rozhovore spresnil, že s Puglisim boli priatelia a mali rovnaký názor, že sviatosti krstu a birmovania by mali byť svedectvom o kresťanskom postoji. Za svoj odmietavý postoj k mafii a jej kritiku bol Pennisi v roku 2008 opakovane terčom vyhrážok smrťou zo strany mafie.