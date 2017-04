Maďarič: Je zaujímavé, že RTVS je terčom zo strany SNS aj opozície

BRATISLAVA 11. apríla (WebNoviny.sk) - Minister kultúry Marek Maďarič považuje za „zaujímavé, že verejnoprávny Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) je v tomto momente terčom z dvoch strán. Nielen zo strany Slovenskej národnej strany (SNS), ktorá vyjadrila zámer zoštátniť ho, ale aj zo strany opozičných poslancov, ktorí by chceli, aby bol RTVS priamo platený zo štátneho rozpočtu“.



Ako ďalej povedal médiám Maďarič pred dnešným rokovaním vlády, „praktický dôsledok jedného aj druhého by mohol byť ten istý, že by sa Slovenská televízia a Slovenský rozhlas mohli dostať pod priamy vplyv aktuálnej politickej moci“. .



OĽaNO chce zrušiť koncesionárske poplatky



Šéf rezortu kultúry, pod ktorého patria aj médiá, tak reagoval na vyjadrenia predsedu Národnej rady (NR) SR a predsedu SNS Andreja Danka. Líder národniarov v nedeľnej diskusii televízie TA3 V politike okrem iného povedal, že v prípade víťazstva v parlamentných voľbách by zrušil tzv. koncesionárske poplatky a zoštátnil by RTVS.





V pondelok 10. apríla poslanci OĽaNO-NOVA opätovne predložili do podateľne NR SR návrh novely zákona o RTVS, ktorou chcú zrušiť dva súčasné príjmy RTVS - tzv. koncesionárske poplatky a príspevky cez zmluvu so štátom a nahradiť ich jedným novým príjmom - každoročným príspevkom zo štátneho rozpočtu.





Konkrétne by išlo o sumu podľa zákonom presne určeného percenta z hrubého domáceho produktu (HDP). Opoziční poslanci OĽaNO-NOVA Jozef Viskupič a Ján Budaj predloženie návrhu odôvodnili útokmi politikov na verejnoprávny RTVS a tiež vyjadreniami Danka o jeho zoštátnení.



Smer-SD ide cestou verejnoprávnych médií



Na otázku, či cez Smer-SD zoštátnenie RTVS neprejde, odpovedal Maďarič, že hovorí o „svojej predstave, o svojej doterajšej činnosti, o tom, že Smer nielenže zatiaľ prostredníctvom mňa ako ministra kultúry ide cestou verejnoprávnych médií, ale nakoniec aj o tom, že Smer nikdy nesiahol na nezávislosť napríklad RTVS, a to bol aj sám vo vláde a mal na to v úvodzovkách všetky možnosti. Zatiaľ nie sme konfrontovaní, okrem toho opozičného návrhu, s tým, že by ten zámer SNS bol niečo viac ako len vízia“.





Maďarič v reakcii na vyjadrenia Danka aj návrh opozície pripomenul, že je dlhodobým zástancom transformácie štátnych médií po roku 1989 na verejnoprávne.



„Preto som aj odštátnil Tlačovú agentúru Slovenskej republiky, aj som väčšiu časť štátneho grantového systému transformoval do podoby verejnoprávnych fondov a snažím sa posilňovať tie prvky RTVS , ktoré by mohli dávať predpoklad jej väčšej nezávislosti,“ konštatoval.



Ficova kritika na adresu RTVS



Kritika premiéra Roberta Fica na adresu RTVS je podľa ministra kultúry niečo iné ako zámery alebo návrhy zmeniť niečo podstatné v RTVS. Fico minulý týždeň opakovane označil RTVS za opozičné médium a vyjadril sa, že je potrebné zmeniť jeho vedenie.



Maďarič si myslí, že „tak, ako sa politici musia vyrovnať s kritikou, tak sú kritizovateľné aj médiá a premiér nepriamo vyjadril svoj názor, kto by podľa neho nemal byť zvolený za generálneho riaditeľa“.



Za podstatné a oveľa dôležitejšie považuje to, kto bude zvolený za generálneho riaditeľa RTVS, jeho kroky, činnosť a ľudia, ktorými sa obklopí. O žiadnej dohode o tom, kto bude zvolený za šéfa RTVS, Maďarič nevie. „Ja som s nikým nerokoval, vychádzam z toho, že je to primárne kompetencia poslancov, to znamená, že viac-menej v prípade Smeru debaty poslaneckého klubu,“ povedal pred utorkovým rokovaním vlády.



Na otázku, či ešte môže generálny riaditeľ TASR Jaroslav Rezník kandidovať za šéfa RTVS po tom, ako TASR podpísala a následne aj rozviazala zmluvu s ruskou tlačovou agentúrou Sputnik, označovanou za prokremeľskú, uviedol, že „nie sú žiadne zákonné prekážky, aby kandidoval“. Bližšie sa k tomu vyjadriť nechcel, keďže Rezník zatiaľ neohlásil, či bude, alebo nebude kandidovať.



