Macron sa ujme postu francúzskeho prezidenta v nedeľu, ako prvé navštívi Nemecko

PARÍŽ 8. mája (WebNoviny.sk) - Novozvolený francúzsky prezident Emmanuel Macron sa oficiálne ujme funkcie nasledujúcu nedeľu (14. mája). Potvrdil to v pondelok jeho predchodca, dosluhujúca hlava štátu Francois Hollande.



Odovzdanie moci sa uskutoční len týždeň po tom, ako Macrona v nedeľňajšom druhom kole volieb zvolili za najmladšieho prezidenta v novodobých dejinách Francúzska. Obaja politici sa v pondelok objavili na verejnosti po prvý raz, odkedy Macron vlani v auguste odstúpil z postu ministra hodporástva v Hollandovej vláde..





Odchádzajúci prezident následne novinárom povedal, že ak bude Macron kedykoľvek potrebovať "nejaké informácie, radu, skúsenosti... vždy budem po jeho boku". Blízka spolupracovníčka Macrona medzitým informovala, že jeho prvá oficiálna návšteva inej krajiny po inaugurácii povedie do Nemecka za kancelárkou Angelou Merkelovou.



Macron by však ešte predtým mohol "ísť pozdraviť francúzskych vojakov" slúžiacich v zahraničí, ako to prisľúbil počas kampane, uviedla liberálna europoslankyňa Sylvie Goulardová pre televíziu C-News.



