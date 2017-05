Macron sa chce zasadiť za hĺbkovú reformu Európskej únie, aby sa vyhol Frexitu

Centristický kandidát prezidentských volieb vo Francúzsku Emmanuel Macron v pondelok varoval, že EÚ by mohla čeliť perspektíve odchodu Francúzska,....

PARÍŽ 1. mája (WebNoviny.sk) - Centristický kandidát prezidentských volieb vo Francúzsku Emmanuel Macron v pondelok varoval, že EÚ by mohla čeliť perspektíve odchodu Francúzska, ak v nej nedôjde k hĺbkovým reformám. Informovala o tom spravodajská stanica BBC.



Macron pre BBC pripomenul, že počas celej svojej predvolebnej kampane sústavne bránil európsku myšlienku a politiku EÚ. Ako dôvod uviedol, že to považuje za dôležité pre Francúzsko i jeho postavenie v procese globalizácie. Upozornil však, že treba analyzovať súčasnú situáciu, vypočuť si názory občanov a vnímať, že sú "teraz mimoriadne nahnevaní a nedočkaví a táto nefunkčnosť EÚ už viac nie je udržateľná." Uviedol, že jeho úlohou - "deň po" zvolení - bude "hĺbková reforma EÚ a nášho európskeho projektu"..





Dodal, že z jeho strany by bolo zradou, keby ako prezident Francúzska dovolil, aby EÚ fungovala vo svojej súčasnej podobe. "Nechcem takto postupovať, (...) pretože ďalším krokom by bol frexit alebo opäť Národný front (FN)", za ktorý proti nemu v druhom kole prezidentských volieb kandiduje Marine Le Penová.



Le Penová je podľa BBC stelesnením odmietania EÚ. Počas svojej predvolebnej kampane sľubuje, že po prípadnom zvolení za prezidentku vypíše referendum o zotrvaní Francúzska v EÚ. Voličskou základňou Le Penovej sú podľa BBC ľudia vo vidieckych a bývalých priemyselných oblastiach, ktorú oslovili jej sľuby o obnovení kontrol na hraniciach Francúzska a riešenie problémov s imigráciou.



Prvé kolo prezidentských volieb sa vo Francúzsku konalo 23. apríla. Spomedzi 11 kandidátov do druhého kola postúpili Macron s 24,1 percentami a Le Penová, ktorú volilo 21,3 percenta voličov. Druhé kolo volieb sa uskutoční 7. mája.