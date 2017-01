Môžu Kotlebove hliadky zasahovať vo vlakoch

Polícia má každý deň vo vlakoch nasadených 70 hliadok, denne ich nasadzujú takmer do 300 vlakov v závislosti od bezpečnostnej situácie. Jedine....

BRATISLAVA 18. januára (WebNoviny.sk) - Polícia má každý deň vo vlakoch nasadených 70 hliadok, denne ich nasadzujú takmer do 300 vlakov v závislosti od bezpečnostnej situácie. Jedine polícia môže v prípade narušenia verejného poriadku vo vlakoch zasiahnuť.



Matovič by do vlakov poslal rómske hliadky



Zároveň v reakcii na Matovičov návrh rómskych hliadok vo vlakoch ministerstvo vnútra uviedlo, že v posledných rokoch stúpol aj počet policajtov - rómskych špecialistov, ktorých aktuálne majú 283. "Nie všetci sú však Rómovia. Na to, aby sa niekto stal policajtom, musí splniť podmienky a požiadavky, ktoré sú napísané v zákone," uviedol pre agentúru SITA rezort vnútra.



"Ani Kotlebove hliadky, ani hliadky, ktoré navrhujú poslanci za OĽaNO, nemajú vo vlakoch žiadne právomoci. Jediný, kto v prípade narušenia verejného poriadku, môže vo vlakoch zasahovať, je polícia," píše sa v stanovisku rezortu s tým, že aj vďaka policajtom vo vlakoch každoročne klesá kriminalita. Vlani sa ich vo vlakoch stalo takmer 600 skutkov, pričom každý druhý skutok sa polícii podarilo objasniť. Bolo zistených aj 27-tisíc priestupkov, ktoré riešili v blokovom konaní. Ide o pokles o štvrtinu, tvrdí ministerstvo.



Od nového roka platí novela zákona o dráhach



Šéf hnutia OĽaNO-NOVA Igor Matovič navrhol, aby štát do vlakov v reakcii na Kotlebove hliadky navrhol rómske hliadky. Podľa Matoviča môže využiť ľudí, ktorí v roku 2015 pôsobili v projekte rómskych hliadok v obciach a osadách.



Na projekte, ktorý bol financovaný hlavne z eurofondov, sa podieľalo 325 ľudí v takmer stovke obcí. Matovič tvrdí, že štát môže na projekt rómskych hliadok využiť 380 miliónov z eurofondov, ktoré Slovensko na riešenie rómskej problematiky má k dispozícii.



Od nového roka platí novela zákona o dráhach, podľa ktorej "dohľad nad verejným poriadkom, ochranu základných práv a slobôd, ochranu života a zdravia cestujúcich prepravovaných vlakmi osobnej prepravy a na železničných staniciach a ich majetku vykonáva Policajný zbor SR alebo osoba určená prevádzkovateľom dráhy alebo dopravcom".