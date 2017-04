Lyžuje sa už len na Štrbskom Plese, zorganizujú aj veľkonočnú lyžovačku



POPRAD 4. apríla (WebNovny.sk) – Vo Vysokých Tatrách sa už lyžuje len na Štrbskom Plese. V prevádzke je tam šesť zjazdoviek, na ktorých je 60 centimetrov snehu, podmienky sú dobré. „Zatiaľ sme so zimnou sezónou spokojní, lyžiari si ešte môžu vychutnať veľkonočnú lyžovačku na Štrbskom Plese i v Tatranskej Lomnici,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa spoločnosti Tatry Mountain Resorts Zuzana Fabianová, podľa ktorej však budú definitívne hodnotiť sezónu až po jej skončení koncom apríla.



Veľkonočná lyžovačka na Štrbskom Plese a v Tatranskej Lomnici sa uskutoční v nedeľu 16. apríla. Priamo na svahu Interski na Plese čaká na lyžiarov bláznivý karneval, ako aj preteky v karnevalových maskách. V rámci sprievodného programu, ktorý si budú môcť vychutnať aj návštevníci bez lyžiarskeho vybavenia, vystúpi hudobná skupina Traky a Vilema spolu s ľudovým rozprávačom Jožko-Jožka a cimbalová skupina Popradčan..



Vo Vysokých Tatrách sa už začalo s pravidelnou technickou údržbou lanových dráh, ich prevádzkové hodiny sú preto upravené. Pozemná lanová dráha v Starom Smokovci ňou prešla ešte v marci, v súčasnosti je už plne v prevádzke. V týchto dňoch realizujú údržbu aj v Tatranskej Lomnici, pokračovať v nej budú na striedačku až takmer do polovice mája.



V prevádzke tak bude lanová dráha (KLD) počas nasledujúceho víkendu, v dňoch od 13. do 18. apríla i 29. apríla až 9. mája. Lanová dráha Solisko – Štrbské Pleso je zatiaľ v prevádzke dennodenne, s údržbou tam začnú 18. apríla, realizovať ju budú do začiatku júna, rovnako na striedačku. V prevádzke bude táto dráha počas víkendu 22. až 23. apríla, od 29. apríla do 8. mája, následne už len počas víkendov.