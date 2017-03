Lukáš Lacko v súboji kvalifikantov nepostúpil cez prvé kolo v Miami

MIAMI 23. marca (WebNoviny.sk) - Slovenský tenista Lukáš Lacko prehral za 101 minút 6:7 (2), 4:6 s Barbadosanom Darianom Kingom vo štvrtkovom súboji kvalifikantov v 1. kole hlavnej súťaže dvojhry na turnaji ATP World Tour Masters 1000 Miami Open presented by Itaú v americkom Miami na Floride (22. marca - 2. apríla, dotácia 7 375 695 USD, tvrdý povrch Laykold).



Bol to premiérový vzájomný zápas. Dvadsaťdeväťročný piešťanský rodák Lacko, 114. vo svetovom rebríčku, má za svoje účinkovanie v Miami istotu zisku 26 bodov do hodnotenia a 13 690 USD brutto..



Niekdajší 44. muž počítačového poradia Lacko hral v Crandon Parku v lokalite Key Biscayne siedmy raz aj so zarátaním kvalifikačných pokusov. Debutoval v roku 2008. V sezónach 2012 a 2014 sa prebojoval do 2. kola, stopku mu v ňom vystavili Japonec Kei Nišikori, resp. Talian Fabio Fognini. Vlani na tomto podujatí absentoval.



Dvojhra - 1. kolo:







Darian King (Barb.) - Lukáš Lacko (SR) 7:6 (2), 6:4 za 101 minút