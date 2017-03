Luis Enrique si chce oddýchnuť, Barcelonu po sezóne opustí

Luis Enrique bude trénerom futbalistov španielskeho klubu FC Barcelona už iba do konca tejto sezóny. Predznamenal to v stredu po domácom v 25.....

BARCELONA 1. marca (WebNoviny.sk) - Luis Enrique bude trénerom futbalistov španielskeho klubu FC Barcelona už iba do konca tejto sezóny. Predznamenal to v stredu po domácom v 25. kole najvyššej dlhodobej súťaže na Pyrenejskom polostrove La Ligy. "Potrebujem si oddýchnuť. Boli to nezabudnuteľné tri roky," vyhlásil 46-ročný Luis Enrique. Novinku sa predtým dozvedeli hráči v šatni na Camp Nou.



"Povedal nám o svojom rozhodnutí. Chceme sezónu zakončiť vo víťaznom duchu a vyťažiť z nej čo najviac," skonštatoval stredopoliar Ivan Rakitič. Prezident organizácie Josep Bartomeu prezradil, že kouč mu o svojej ambícii uzavrieť pôsobenie povedal pred niekoľkými dňami: "Akceptujeme to. Počínal si skvele. Teraz musíme ukončiť súťažný ročník čo najlepšie. Luis Enrique nám pomáhal dostávať sa k úspechom a ešte stále to zostáva v platnosti. Hráči sú motivovaní, aby to dokázali.".



Niekdajší defenzívny stredopoliar Luis Enrique ešte má šancu na tri triumfy: v La Lige, národnom pohári Copa del Rey (vo finále sa Barcelona stretne s Alavésom) a Lige majstrov. Pravda, v poslednom spomenutom prípade musia "Blaugranas" v osemfinále preklenúť hrozivo pôsobiace manko 0:4 proti Parížu St. Germain z úvodneho zápasu vo francúzskej metropole. V La Lige vedie Barcelona o jeden bod pred tradičným rivalom Realom Madrid, ale "biely balet" má zápas k dobru.



Luis Enrique prevzal Barcu pred sezónou 2014/2015 po Gerardovi Martinovi. Okamžite vybojoval treble (La Liga, Copa del Rey, Champions League). V sezóne 2015/2016 dosiahol double v lige a pohári. Radoval sa aj z Európskeho superpohára 2015, Španielskeho superpohára 2016 a triumfu na MS klubov FIFA 2015.



