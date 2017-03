Luis Enrique opúšťa FC Barcelona, zaskočil aj svojich hráčov

BARCELONA 3. marca (WebNoviny.sk) - Rozhodnutie trénera Luisa Enriqueho opustiť v lete španielsky futbalový klub FC Barcelona prekvapil aj jeho zverencov. "Nečakali sme to, ale chápeme ho. Táto práca je náročná na čas a on by chcel byť viac s rodinou," povedal uruguajský kanonier "blaugranas" Luis Suárez. Štyridsaťšesťročný kouč oznámil svoj zámer v stredu večer.



"Ide o to, ako skĺbiť prácu a osobný život. Na oddych mi neostávalo veľa času. Myslím si, že odchod bude pre mňa najlepší. Potrebujem odpočinok," uviedol vtedy Luis Enrique..



Luis Enrique prevzal Barcu pred sezónou 2014/2015 po Gerardovi Martinovi. Okamžite vybojoval treble (La Liga, Copa del Rey, Champions League). V sezóne 2015/2016 dosiahol double v lige a pohári. Radoval sa aj z Európskeho superpohára 2015, Španielskeho superpohára 2016 a triumfu na MS klubov FIFA 2015.



FC Barcelona stále má šancu na tri triumfy: v La Lige, národnom pohári Copa del Rey (vo finále sa stretne s Alavésom) a Lige majstrov. Pravda, v poslednom spomenutom prípade musia "Blaugranas" v osemfinále preklenúť hrozivo pôsobiace manko 0:4 proti Parížu St. Germain z úvodného zápasu vo francúzskej metropole.



