Louis van Gaal neskončil, len si dáva do leta pauzu

AMSTERDAM 18. januára (WebNoviny.sk) - Holandský futbalový kormidelník Louis van Gaal uviedol na pravú mieru medializované informácie, podľa ktorých sa jeho trénerská kariéra už skončila. Hladinu rozčeril web holandského periodika De Telegraaf: ten citoval Van Gaala, ktorý údajne pripustil svoj odchod do trénerského dôchodku.



Pod rozhodnutie 65-ročného kouča, ktorý priviedol Holanďanov k tretiemu miestu na MS 2014 v Brazílii, sa mali podpísať rodinné záležitosti počas minulého mesiaca jedna z jeho dcér prišla o svojho manžela. "Najskôr som si myslel, že skončím, neskôr, že to bude dočasné, ale teraz si nemyslím, že sa k trénerstvu ešte vrátim," citoval spomenutý zdroj Van Gaala, ktorý potvrdil, že odmietol aj lukratívne ponuky z Ázie.



Van Gaal následne pre španielsku rozhlasovú stanicu Cadena Ser skonštatoval, že odmietol aj ponuku Valencie, a aj keď bol koniec možný, nie je definitívny, informuje web britskej BBC. "Či budem pokračovať, bude závisieť aj od ponúk, ktoré dostanem. Nie je pravda, že som skončil, nie teraz. Rozhodnem sa po tejto prestávke, teda v júni alebo júli," doplnil Van Gaal.



Amsterdamský rodák Van Gaal v minulosti okrem holandskej reprezentácie (2000 - 2002 a 2012 - 2014) viedol aj Ajax Amsterdam (1991 - 1997), FC Barcelona (1997 - 2000 a 2002 - 2003), AZ Alkmaar (2005 - 2009), Bayern Mníchov (2009 - 2011) a naposledy Manchester United (2014 - 2016), na Old Trafforde skončil vlani v máji a nahradil ho José Mourinho. Národné tituly získal s Ajaxom, Barcelonou, Alkmaarom aj Bayernom, s Ajaxom triumfoval v Lige majstrov (1994/1995). Manchester United priviedol k zisku FA Cupu 2015/2016.