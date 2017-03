Liptáci otočili zápas play-out proti Trenčínu, Detva deklasovala Skalicu

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 26. marca (WebNoviny.sk) - Lídrom baráže po 5. kole play-out hokejovej Tipsport ligy 2016/2017 je Liptovský Mikuláš s 13 bodmi, ktorý v nedeľňajšom zápase zdolal Duklu Trenčín.



Do duelu však lepšie vstúpili hostia, Dukla sa dostala do vedenia vďaka gólom Petra Sojčíka a Lukáša Vopelku zo záveru prvého dejstva. Domáci znížili v 44. min zásluhou Martina Krišku, predĺženie zariadil v 56. min Martin Cibák premeneným trestným strieľaním..



O triumfe Liptákov napokon rozhodol Marek Uram, ktorý v 68. min z rýchleho protiútoku vystrelil na bránku Larsa Voldena. Ten síce strelu zastavil, no puk napokon aj tak prekĺzol za jeho chrbát.



Hokejisti Detvy zvíťazili nad hráčmi Skalice presvedčivo 5:0. Po bezgólovej prvej tretine sa v druhom dejstve presadili Adrián Mačkovič a Frederik Fekiač. V záverečnej dvadsaťminútovke skóroval opäť Fekiač, ale aj David Videlka a František Poliaček.



Detva dosiahla prvé barážové víťazstvo v riadnom hracom čase, v tabuľke play-out je so šiestimi bodmi druhá. Skalica má päť bodov a patrí jej posledná štvrtá priečka.



Tipsport liga - play-out - 5. kolo







44. Kriška (M. Uram), 56. Cibák (z tr. strieľania), 68. M. Uram (Nádašdi, M. Sukeľ) - 19. Sojčík (Vopelka, T. Starosta), 20. Vopelka (Drgoň, Sojčík)



6:8 na 2 min, 0:1, 0:0, Lauff, T Orolin - Jobbágy, Korba, 1253 divákov



Zostavy:



A. Nagy - R. Stehlík, E. Bagin, Nádašdi, P. Luža, M. Šiška, Burzala, Mezovský, Kadlubiak - Langhammer, Cibák, Vybíral - M. Uram, M. Sukeľ, Kriška - J. Sukeľ, M. Kabáč, Brezniak - Richard Huna, Piatka, Róbert Huna



Volden - Drgoň, T. Starosta, Holenda, Pavúk, Pač, Bohunický, D. Trška - Marcel Hossa, A. Sojčík, Vopelka - J. Ručkay, Šimun, J. Gašparovič - M. Hecl, Sádecký, Štumpf - Denis Hudec, J. Švec, J. Pardavý ml.







29. Mačkovič (M. Šimon J Žilka), 31. F. Fekiač (Škvaridlo, R. Gašpar), 44. Poliaček (Gachulinec, L. Říha), 47. Videlka (Hrušík), 58. Poliaček (L. Říha)



4:5 na 2 min, 1:0, 0:0, Štefik, Snášel - Holienka, Kollár, 755 divákov



Zostavy:



Orčík - F. Fekiač, Sládok, Gachulinec, M. Šimon, Mačkovič, Michal Valjent, Lunter, Jendroľ - R. Gašpar, V. Fekiač, Škvaridlo - Gachulinec, Srnka, L. Říha - Videlka, Huňady, J. Žilka - Poliaček, Petro, Hrušík



R. Petrík - Škápik, P. Horváth, Kukliš, Drahorád, Mikéska, Pavešic, R. Vanek, Krýdl - Š. Petráš, Vereš, Janáč - Hluch, K. Kučera, Halabrín - P. Kotzman, Brodek, Dvonč - R. Smetana, Ivičič, M. Romančík



Tabuľka play-out Tipsport ligy 2016/2017:











3. Trenčín 5 1 0 0 3 0 1 16:18 6



4. Skalica 5 1 0 1 0 0 3 9:16 5



počet zápasov, výhry - 3 body, výhry po predĺžení - 2 body, výhry po samostatných nájazdoch - 2 body, prehry po predĺžení - 1 bod, prehry po samostatných nájazdoch - 1 bod, prehry - 0 bodov, skóre, body.



, ,