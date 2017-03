Lintner s Kohútom sa vyjadrili ku škandálu v Detve a odsúdili správanie Ľuptáka

Incident po skončení utorkového súboja play-out hokejovej Tipsport ligy Detva - Trenčín (4:3 pp), pri ktorom šéf domáceho tímu HC 07 Orin Detva....

BRATISLAVA 23. marca (WebNoviny.sk) - Incident po skončení utorkového súboja play-out hokejovej Tipsport ligy Detva - Trenčín (4:3 pp), pri ktorom šéf domáceho tímu HC 07 Orin Detva Róbert Ľupták adresoval súperom z Trenčína pred ich šatňou slová za hranicou slušnosti, odsúdili prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Martin Kohút i riaditeľ najvyššej súťaže Richard Lintner.





„Ako prezident SZĽH sa musím jednoznačne dištancovať od absolútne neadekvátneho konania člena výkonného výboru SZĽH R. Ľuptáka po zápase Detva - Trenčín. Jeho vulgárne správanie je nielen poľutovaniahodné, ale, samozrejme, aj absolútne nešportové. Mrzí ma to o to viac, že ide o jedného z najvyšších volených predstaviteľov slovenského hokeja, ktorému dalo dôveru množstvo našich klubov. A práve tú dôveru, o ktorú sa s kolegami, spolupracovníkmi, ale aj hokejovou verejnosťou uchádzame u našich partnerov, takýmto konaním pán Ľupták úplne zbytočne podkopáva. Prípadom sa bude zaoberať aj disciplinárna komisia SZĽH. Takéto konanie je neprípustné a nemalo by sa opakovať,“ uvádza sa vo vyhlásení Martina Kohúta. .



Lintner vyzýva na slušnosť



Richard Lintner vyzýva na slušnosť na štadiónoch a očakáva ju nielen od fanúšikov, ale aj od funkcionárov, ktorí by mali ísť podľa neho príkladom.





"Šport býva často tvrdý. Nie je len o výhrach a pekných momentoch, ale aj o prehrách a sklamaniach. Za každých okolnosti by však mal byť fair-play a nikdy by nemal zachádzať za hranice slušnosti. Akokoľvek nás víťazstvá nadchnú, alebo prehry sklamú, invektívy, osočovanie, urážky a znevažovanie nemajú miesto ani v slušnej spoločnosti, ani v športe. Nerobia dobré meno nielen hokeju, ale ani športu ako takému," uvádza sa v stanovisku Richarda Lintnera a Tipsport ligy.



Ľupták sa kajá



Róbert Ľupták okrem detvianskeho klubu šéfuje aj celej I. lige ako prezident Združenia oddielov a klubov I. ligy a je aj členom výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH).



"Nikomu som neublížil, len som si povedal svoj názor. Aj keď ma s odstupom času mrzí, lebo som nemusel reagovať až tak. V každom prípade som hrdý na mojich chlapcov, ktorí dokázali, že hokej na kvalitnej úrovni sa dá robiť aj v malom meste, bez veľkých peňazí - a najmä so srdcom. Vždy som tvrdil, že emócie patria k športu. Nemám rád, keď sa niekto vyvyšuje. A keď, tak nech ukáže kvality na ľade. Ospravedlnil som sa šéfovi Dukly, pánovi Ružičkovi, no stále tvrdím, že svoj názor vysloviť môžem. To mi nikto nezakáže," uviedol pre Nový Čas Róbert Ľupták.



Stanoviská agentúre SITA poskytli mediálny poradca SZĽH Ľuboš Schwarzbacher a Richard Fides z Grape PR.



, , , ,