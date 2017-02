Lintner chce Slovan v Tipsport lige, Krajči reagoval

Richard Lintner v rozhovore pre portál sport.sk okrem iného uviedol, že Slovan by mal pôsobiť v najvyššej slovenskej súťaži a nie v nadnárodnej....

BRATISLAVA 18. februára (WebNoviny.sk) - Richard Lintner v rozhovore pre portál sport.sk okrem iného uviedol, že Slovan by mal pôsobiť v najvyššej slovenskej súťaži a nie v nadnárodnej Kontinentálnej hokejovej lige (KHL).



"Slovan by mal prestal hrať v KHL nezmyselné zápasy proti tímom, ktorých fanúšikovia nepoznajú ani hráčov, ba ani ich názvy klubov. V Bratislave sa síce odohrá krásne hokejové predstavenie, ale to, čo fanúšik na Slovane stráca, je pocit rivality," povedal Lintner a pokračoval: "V KHL pre Slovan predsa neexistuje žiadne derby, nie je tam žiadny odveký rival. To je tak obrovské mínus, že pre mňa je jediné riešenie čo najrýchlejší návrat Slovana do Tipsport ligy.".



Popoludní na jeho vyjadrenia reagoval Maroš Krajči. "Na tému značky, produktu a budúcnosti HC Slovan Bratislava sa majú právo a plnú legitimitu vyjadrovať jeho majitelia, akcionári, zamestnanci a niekoľko stotisíc fanúšikov, z ktorých mnohí majú s klubom celoživotný vzťah. Nerozumiem však, odkiaľ si toto právo vzal Richard Lintner, ktorý s naším klubom nikdy nemal a nemá absolútne nič spoločné, azda okrem pravidelných žiadostí o voľné alebo zľavnené VIP-kové vstupenky, aby si mohol pozrieť vypredané zápasy Slovana v KHL," uviedol generálny manažér "belasých".



Vo svojej reakcii priniesol viacero argumentácií, prečo je pre Slovan lepšie pôsobenie v nadnárodnej súťaži s ruským riadením. "Prečo by mal fanúšik Slovana vymeniť kultúrne a tolerantné prostredie arén v Petrohrade, Moskve, Jaroslavli, Ufe, Kazani, Omsku a inde, kde hráčov po každom zápase vytlieskajú, za ziapanie lúzy na akože derby zápasoch na slovenských zimákoch, kde aj päť rokov po odchode Slovana z extraligy je najpopulárnejším skandovaním ´HC Slovan sk....ná Bratislava´?" uvádza sa v reakcii Krajčiho.