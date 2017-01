Liečba bolesti chrbta v Bratislave na novej adrese



Špecializovaná ambulancia poskytuje liečbu dlhodobej, t. j. chronickej bolesti chrbta inovatívnymi miniinvazívnymi metódami. Ponuka zahŕňa diagnostické výkony na chrbtici pre lokalizáciu zdroja bolesti a miniinvazívne terapeutické zákroky vrátane pokročilých endoskopických operácií. Zameriava sa na liečbu bolesti chrbta v oblasti bedrovej chrbtice, na bolesť chrbta s výpadkom citlivosti až nehybnosťou končatiny pri prolapsoch medzistavcových platničiek či pri pretrvávajúcej alebo novovzniknutej bolesti po operácii chrbtice, a ďalej na niektoré typy bolesti krčnej a hrudnej chrbtice. Cieľom liečby je poskytnúť pacientom úľavu od bolesti, minimalizovať potrebu užívania liekov a umožniť rýchly návrat do aktívneho života a do zamestnania.



Presťahovanie ambulancie predstavuje celý rad výhod pre pacientov vrátane výbornej dopravnej dostupnosti. Nové priestory v blízkosti centra Bratislavy ponúkajú ideálne podmienky na liečbu v pokojnom a modernom prostredí. , vedúci lekár ambulancie, uvádza:







Ambulancia sa zaoberá najčastejšími príčinami bolesti chrbta, ku ktorým patria dráždené koreňové nervy, facetové (stavce spájajúce) kĺby, sakroiliakálny (SI) kĺb a poškodené medzistavcové platničky. Základom efektívnej liečby je precízna diagnostika chrbtice, ktorá umožňuje určiť miesto, resp. zdroj bolesti a stanoviť najvhodnejšiu liečebnú metódu. Diagnostické výkony prebiehajú v dĺžke trvania cca 15 minút a už samotné môžu prinášať efekt úľavy od bolesti. Ďalšie liečebné terapeutické metódy využívajú napr. účinky rádiofrekvenčných vĺn a elektrického prúdu alebo spočívajú v aplikácii liečiva k miestu bolesti. Miniinvazívne a endoskopické výkony sa robia v režime jednodennej chirurgie, čo znamená, že pacient sa po zákroku navracia v rovnaký deň do svojho domova. Ambulancia sa nezameriava na bolesti chrbta spojené s onkologickými diagnózami a na bežné bolesti pohybového aparátu.



je odborným garantom partnerských a európskych spolupracujúcich klinických pracovísk so zameraním na intervenčnú liečbu bolesti so špecializáciou na miniinvazívne a endoskopické výkony na chrbtici. Pracoviská využívajúce znalostnú platformu EuroPainClinics® poskytujú vysokoodbornú lekársku starostlivosť s cieľom zlepšenia zdravotného stavu pacientov úľavou od bolesti, minimalizácie užívania liekov a rýchleho návratu do aktívneho života. Všetky poskytované výkony sa opierajú o poznatky medicíny založené na dôkazoch (EBM, evidence-based medicine) a riadia sa medzinárodnými štandardmi SIS (Spine Intervention Society). Pracoviská EuroPainClinics® poskytujú komplexnú intervenčnú diagnostiku, ambulantnú starostlivosť a výkony v režime jednodennej chirurgie. EuroPainClinics® vyvíja vlastnú výskumnú činnosť a pripravuje odborné vzdelávacie programy a semináre s témami aktuálnych trendov v intervenčnej algeziológii.