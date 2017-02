Lídrom opozície je jednoznačne Richard Sulík, tvrdí Galko

BRATISLAVA 22. februára (WebNoviny.sk) - Lídrom opozície je jednoznačne Richard Sulík. Myslí si to poslanec NR SR a podpredseda SaS Ľubomír Galko. Ako povedal pre agentúru SITA, lídrom nie je ten, kto si pri prerokovaní nejakej témy vezme v parlamente najviac času alebo vystupuje rozhodnejšie.



"Lídrom opozície je ten, koho tak vníma verejnosť a novinári, a tým je práve Sulík. A to aj napriek tomu, že nie je v NR SR," reagoval s tým, že nie je to na škodu a vďaka tomu vzniká priestor aj pre menej známych poslancov SaS. Ako príklad uviedol poslancov Karola Galeka a Janu Kiššovú, ktorí sa počas odvolávania premiéra Fica počas minulého týždňa zviditeľnili. .



"Vytiahli sme odborníkov na energetiku a hospodárstvo. Tým sa líšime od iných strán, máme pokryté všetky rezorty aj dvomi odborníkmi. Na tejto schôdzi boli naše vystúpenia odborné, vecné a predložili sme aj konkrétne riešenia, neboli len čisto politické. Takže vôbec nevadí, že Richard Sulík bol v Bruseli," povedal Galko.



Skutočnosť, že poslanci Galek a Kiššová mali faktické argumenty a líder OĽaNO Igor Matovič mal na mimoriadnej schôdzi vyše trojhodinové vystúpenie, Galko nepovažuje za škodu. "Každý má svoje spôsoby a metódy. Niektoré jeho kroky sú mi cudzie a nikdy by som ich nerobil, ale tým nechcem povedať, že sú zlé. Bolo to jeho právo. My, ako opozícia, nie sme jedna homogénna strana. SaS sa vždy správala odborne. Nezaprieme našu DNA, a to je nielen kritizovať, ale aj ponúkať riešenia. Každý by si mal ustrážiť svoje argumenty. Dĺžka času vystúpenia Igora Matoviča bola netradičná. Ja by som to vedel povedať určite rýchlejšie," uzavrel s tým, že či schôdza trvala o hodinu viac či menej, to na veci nič nemení. Napriek tomu, ľudia a médiá sledovali aj vystúpenia Galeka, Kiššovej.