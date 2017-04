Lidl venuje všetkým predškolákom knižku o dopravnej výchove

Bratislava, 19.4.2017 ( WBN/PR ) – Jedinečnú publikáciu pripravil Lidl v spolupráci s Ministerstvom školstva, Slovenským Červeným krížom a Policajným zborom. Zdravie a bezpečnosť dieťaťa je pre každého rodiča to najdôležitejšie, tí najmenší sú však zároveň najzraniteľnejší. Lidl sa preto spolu s partnermi rozhodol pokračovať v úspešnom projekte vzdelávania detí v dopravnej výchove. Obchodný reťazec tentokrát zdarma venuje knižku príbehov „Ako Kamilko stretol Emilka“ všetkým deťom, ktoré od septembra nastúpia na povinnú školskú dochádzku. Publikácia vznikla v spolupráci s Ministerstvom školstva, Policajným zborom a Slovenským Červeným krížom. Jej náklad presahuje 60 000 kusov, dostanú ju všetci predškoláci a tiež ich triedni učitelia.„Pre záchranu detského života by každý z nás spravil čokoľvek. Deti sú však denne vystavené mnohým nástrahám, a je teda potrebné neustále dbať o ich bezpečnosť. Rozhodli sme sa preto prispieť k vzdelávaniu našich najmenších v oblasti dopravnej výchovy,“ povedal Matúš Gála, generálny riaditeľ spoločnosti Lidl Slovenská republika, a dodal: „Minulý rok sme venovali knižku ´Kamilko a Emilko na cestách´ všetkým druhákom a tretiakom na základných školách, teraz sa z publikácie ´Ako Kamilko stretol Emilka´ budú tešiť všetci predškoláci. Verím, že sa im bude páčiť a veľa sa z nej naučia.“ .Knižka „Ako Kamilko stretol Emilka“ tematicky nadväzuje na publikáciu „Kamil a Emil na cestách“, ktorú v septembri 2016 od Lidla dostalo viac ako 115 000 žiakov 2. a 3. ročníkov vo všetkých základných školách na Slovensku. Jazyk, grafika i úlohy škôlkarskej knižky sú prispôsobené pre päť a šesťročné deti, ktorým je určená. Predškoláci sa zoznámia so spolužiakmi Kamilkom a Jankou, ktorých problematikou dopravnej výchovy sprevádza kriedou nakreslený psík Emilko. Na stránkach publikácie sa nachádzajú rôzne zábavné úlohy, ktoré pomôžu žiakom zopakovať si konkrétnu tému. Knižka, ktorej náklad presiahol 60-tisíc kusov, získala odporúčaciu doložku Ministerstva školstva pre materské školy.„Túto iniciatívu veľmi oceňujem. Naše deti musíme v oblasti dopravnej výchovy vzdelávať už od útleho veku a takáto nenáročná a oddychová forma je na to ideálna. Pevne verím, že knižky o dopravnej výchove, ktoré budú nápomocné deťom v materských školách, si naše deti obľúbia. Som veľmi rád, že sme mohli pomôcť tomuto projektu aj my. Zaradili sme totiž túto publikáciu medzi odporúčané materiálne didaktické prostriedky pre materské školy,“ vyjadril sa minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan.Prečo je dopravná výchova dôležitou témou? Podľa štatistík sa totiž každý piaty úraz dieťaťa stane pri dopravnej nehode. Ročne sa vyskytnú stovky dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti a mladiství. Podľa odborníkov pripadá na jedno úmrtie približne 10 ťažko a 100 ľahko zranených detí. Vhodnou prevenciou je však možné predchádzať mnohým úrazom. „Policajný zbor podporuje takéto aktivity a radi sa budeme spolupodieľať na tvorbe projektov pre akúkoľvek vekovú kategóriu, vrátane tých najmenších, pretože práve vzdelávanie dopravnej výchovy je základný pilier, ktorým môžeme všetci prispieť k znižovaniu dopravných nehôd a ich následkov,“ uzavrel viceprezident Policajného zboru gen. Ľubomír Ábel.Knižka „Ako Kamilko stretol Emilka“ je primárne určená pre 5-ročné a 6-ročné deti, ktoré od septembra nastúpia na povinnú školskú dochádzku. Vedomosti o dopravnej výchove z nej však môžu čerpať aj mladšie či staršie deti, v elektronickej forme sa spolu s prvou publikáciou nachádza na internetovej stránke www.lidl.sk/dopravnavychova