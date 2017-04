Libor Hudáček po náraze hlavou nemá otras mozgu ani zlomeninu, podrobí sa ďalším vyšetreniam

Útočník slovenskej hokejovej reprezentácie Libor Hudáček po piatkovom náraze hlavou do mantinelu nemá otras mozgu a neutrpel ani zlomeninu.....

BRATISLAVA 22. apríla (WebNoviny.sk) - Útočník slovenskej hokejovej reprezentácie Libor Hudáček po piatkovom náraze hlavou do mantinelu nemá otras mozgu a neutrpel ani zlomeninu. Informuje o tom web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).



Dvadsaťšesťročný hráč švédskeho Örebra sa zranil v závere bratislavského prípravného zápasu proti Fínsku (3:2). Niekoľko minút zostal nehybne ležať na ľade, do útrob štadióna ho museli transportovať na nosidlách a následne ho previezli do nemocnice. Hudáček, ktorý v úvodnej tretine otvoril skóre duelu, sa v piatok neskoro večer vrátil na Zimný štadión Ondreja Nepelu, informuje web SZĽH..





"Reprezentačný útočník sa podrobil CT vyšetreniu, ktoré vylúčilo zlomeninu," uviedol tímový lekár Iľja Chandoga a doplnil: "Libor Hudáček sa v najbližšom čase podrobí ďalším vyšetreniam, aby sme mohli vylúčiť prípadne iné zranenia a prognózovať jeho návrat na ľad. Je pozitívne, že pri nešťastnom momente nedošlo k otrasu mozgu. Dôležitá bude aj diagnóza krčnej chrbtice. Zranenia po podobných kontaktoch či pádoch bývajú bolestivé."



, ,