Libor Hudáček má dôveru klubu, Örebro mu predĺžilo kontrakt

ÖREBRO 16. marca (WebNoviny.sk) - Vedenie švédskeho hokejového klubu Örebro Hockey predĺžilo o jeden rok kontrakt so slovenským reprezentantom a vicemajstrom sveta 2012 Liborom Hudáčkom.



Dvadsaťšesťročný útočník bol v sezóne 2016/2017 najproduktívnejším hráčom mužstva, keď v 49 stretnutiach nazbieral 38 bodov (14+24)..





"Myslíme si, že Libor spravil v tomto ročníku pokrok a sme presvedčení, že v ňom drieme ešte väčší potenciál. Máme od neho v ďalšej sezóne veľké očakávania," skonštatoval na klubovom webe športový riaditeľ Niklas Johansson.



Örebro v sezóne 2016/2017 nepostúpilo do play-off, no vyhlo sa aj súbojom o záchranu. Na rozdiel od Libora nepokračuje v tíme jeho starší brat a brankár Július.



