Liberáli vyzývajú premiéra Fica, aby prišiel diskutovať do RTVS so Sulíkom

BRATISLAVA 6. apríla (WebNoviny.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzýva premiéra Roberta Fica, aby namiesto neopodstatnenej kritiky Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) našiel guráž a prijal výzvu na diskusiu vo verejnoprávnej televízii s lídrom najsilnejšej opozičnej strany Richardom Sulíkom.



Fico kritizoval RTVS .



Stanovisko agentúre SITA poskytla hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková. Lebráli tak reaguje na slová premiéra Roberta Fica v utorok 4. apríla na HNClube, že Slovenská televízia nie je verejnoprávna a že vedenie RTVS nezvládlo úlohu zaistiť verejnoprávnosť.





Podľa podpredsedníčky SaS Jany Kiššovej premiér obvinil RTVS, že nie je verejnoprávna a že vedenie nezvládlo úlohu zaistiť jej verejnoprávnosť. Je to len ďalší dôkaz toho, že strana Smer ani po roku koaličnej vlády nie je schopná a nechce sa deliť o moc, o vplyv a ani len o pozornosť médií, uviedla Kiššová.



Maďarič a Fico majú odlišný názor



V stanovisku sa ďalej uvádza, že SaS prekvapuje odlišný názor premiéra a ministra kultúry a podpredsedu Smeru Mareka Maďariča na fungovanie RTVS. Podľa Maďariča je vývoj v RTVS pozitívny a súčasný riaditeľ Václav Mika by mal opäť kandidovať.



“Minister kultúry by sa mal jasne postaviť k verejnoprávnosti RTVS a k pochybnostiam premiéra. Ak sa s nimi nestotožňuje, nech sa od jeho výrokov jasne dištancuje v záujme objektivity, pretože on sám ako šéf ministerstva kultúry by mal byť garantom verejnoprávnosti,“ vyzvala v stanovisku Kiššová.



Premiér Robert Fico okrem spochybnenia verejnoprávnosti RTVS ešte povedal, že na čele RTVS musí dôjsť k výmene.



Parlament by mal voliť šéfa RTVS 22. júna a prípadná opakovaná voľba by bola 29. júna. Vyplýva to z návrhu pravidiel verejného vypočutia kandidátov na funkciu generálneho riaditeľa RTVS.



Výzvu na prihlasovanie kandidátov zverejní Výbor Národnej rady SR pre kultúru a médiá 7. apríla. Na jej základe sa môžu uchádzači o post šéfa verejnoprávnej rádiotelevízie prihlásiť do 10. mája do výberového konania. Súčasnému šéfovi verejnoprávnej rádiotelevízie vyprší funkčné obdobie na začiatku augusta.



