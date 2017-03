Letecká spoločnosť Wizz Air začala prevádzkovať novú linku z Bratislavy

Letisko M. R Štefánika v Bratislave má od pondelka 27. marca nové letecké spojenie s Tuzlou v Bosne a Hercegovine. Novú pravidelnú linku prevádzkuje....

BRATISLAVA 27. marca (WebNoviny.sk) - Letisko M. R Štefánika v Bratislave má od pondelka 27. marca nové letecké spojenie s Tuzlou v Bosne a Hercegovine. Novú pravidelnú linku prevádzkuje letecká spoločnosť Wizz Air trikrát týždenne. Ide o prvé priame pravidelné letecké spojenie Slovenska s Bosnou a Hercegovinou. Ako informovalo bratislavské letisko, lietadlo Airbus A320 s kapacitou 180 miest prilieta z Tuzly v pondelok, stredu a piatok o 7:15 a následne odlieta späť o 7:45.



Tuzla je už druhou novou destináciou, kam počas marca začal Wizz Air prevádzkovať linku z Bratislavy. Od 10. marca začal lietať do rumusnkého mesta Kluž-Napoca a späť s frekvenciou dvakrát týždenne, každý pondelok a piatok. Ďalšie dve nové pravidelné linky Wizz Air z Bratislavy pribudnú od 30. júna do poľskej Varšavy a do Sofie v Bulharsku, kam sa bude lietať štyrikrát v týždni - v pondelok, stredu, piatok a nedeľu..



Wizz Air pôsobí na bratislavskom letisku presne rok - od 28. marca 2016 - a počas tohto obdobia oznámil prevádzku už šiestich leteckých spojení. Prvé dve linky začal vlani prevádzkovať do Skopje v Macedónsku a v decembri k nim pridal aj priame lety do Kyjeva na Ukrajine.



"Sme radi, že sa nám v spolupráci s leteckými spoločnosťami podarí ponúknuť cestujúcim z Bratislavy v roku 2017 minimálne šesť nových leteckých spojení - okrem štyroch liniek Wizz pribudnú tento rok od 30. októbra aj nové linky Ryanairu do Bologne v Taliansku a Solúna v Grécku," povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Ivan Trhlík. "Minulý rok pribudlo z letiska M. R. Štefánika sedem nových pravidelných liniek - Skopje a Kyjev od Wizz Air a Machester, Korfu, Niš, Eilat-Ovda, Leeds-Bradford, ktoré prevádzkuje Ryanair," pripomenul Trhlík.