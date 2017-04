Letecká spoločnosť Wizz Air otvorí v lete pravidelnú linku z Košíc do Tel Avivu

BRATISLAVA 1. apríla (WebNoviny.sk) - Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air začne 23. júna prevádzkovať novú pravidelnú linku z Košíc do Tel Avivu v Izraeli. Ako aerolínie v utorok oznámili, letecké spojenie budú zabezpečovať dvakrát týždenne, a to v pondelok a piatok počas letného letového poriadku (do konca októbra) a v stredu a nedeľu v rámci zimného letového poriadku (od konca októbra 2017 do konca marca 2018).





Wizz Air začal lietať z Košíc v septembri 2013 a nepretržite investuje do rozvoja svojej siete destinácií s cieľom priniesť cenovo dostupné lety pre zákazníkov. V lete 2015 sa Košice stali v poradí dvadsiatou základňou Wizz Air-u. V Košiciach je odvtedy umiestnený jeden Airbus A320 a bolo vytvorených 42 pracovných miest..



Wizz Air aktuálne ponúka z troch slovenských letísk v Košiciach, Bratislave a Poprade jedenásť spojení do desiatich destinácií v ôsmich krajinách. V minulom roku zaznamenal 25-percentný medziročný rast na slovenskom trhu, keď prepravil vyše tristotisíc cestujúcich, vďaka čomu bolo podporených 230 lokálnych pracovných miest v letectve a cestovnom ruchu na Slovensku.