Lepšie byť ateistom než pokryteckým katolíkom, vraví pápež

VATIKÁN 23. februára (WebNoviny.sk) - Pápež František vyslovil vo štvrtok ďalšiu kritiku na adresu niektorých členov vlastnej cirkvi, keď vyhlásil, že je lepšie byť ateistom než pokryteckým katolíkom vedúcim dvojaký život.



"Je škandalózne hovoriť jednu vec a robiť druhú. Sú takí, čo hovoria: Som veľkým katolíkom, chodím pravidelne do kostola. Títo ľudia by však mali zároveň povedať: Môj život nie je kresťanský. Nedávam svojim zamestnancom patričnú výplatu, využívam ľudí, robím špinavý biznis, vediem dvojaký život. Takýchto katolíkov je veľa. Koľkokrát sme už počuli ľudí hovoriť: Ak toto má byť katolík, potom je lepšie byť ateistom," uviedol pápež na súkromnej omši vo svojom sídle..



Od svojho zvolenia za hlavu 1,2-miliardovej katolíckej cirkvi František opakovane vyzýva veriacich - kňazov aj laickú verejnosť -, aby sa pridržiavali toho, čo im hlása ich vierovyznanie. Menej než dva mesiace od svojho zasadnutia na apoštolský stolec František vyhlásil, že kresťania by mali vnímať ateistov ako dobrých ľudí, ak činia správne veci.



Počas svojich kázní pápež odsudzuje tiež pohlavné zneužívanie detí kňazmi ako čin rovnajúci sa "satanskej omši", svojim vlastným kardinálom dohovára, aby sa nesprávali ako "princovia". Pápež pripomenul aj to, že členovia mafie sa svojimi skutkami sami exkomunikujú z cirkvi.