Lekárnici hodnotia ministra Druckera pozitívne, zubní lekári sú rezervovanejší

BRATISLAVA 22. marca (WebNoviny.sk) - Slovenská lekárnická komora (SLeK) hodnotí prvý rok pôsobenia nového ministra zdravotníctva Tomáša Druckera pozitívne. Ako pre agentúru SITA povedal prezident SLeK Ondrej Sukeľ, je jasne viditeľná snaha ministra identifikovať kľúčové okruhy problémov rezortu a navrhovať niekedy netradičné riešenia. "Napríklad novela zákona o liekoch sa elegantne vysporiadala s problémom nedostupnosti liekov pri rešpektovaní pripomienok a návrhov všetkých zúčastnených, snáď s výnimkou špekulatívnych reexportérov," skonštatoval Sukeľ.



Výrazný rozdiel oproti predchodcom je podľa neho schopnosť komunikácie a otvorenosť. "Bez nadsázky môžem konštatovať, že s ministrom Druckerom som sa ako funkcionár SLeK stretol za rok viackrát, než s jeho tromi predchodcami dokopy," zdôraznil Sukeľ. Pozitíva tiež vidí v personálnych nomináciách, v prístupe k tvorbe legislatívy a v otvorenosti rezortu odbornej verejnosti. .



Odporúča zmeniť filozofiu chápania zdravotníctva



Za ministrovu rezervu Sukeľ označil "selekciu názorov". "Ale to je zrejme daň za otvorenosť, ktorá umožní vyjadrovanie aj subjektom s nie celkom korektnými úmyslami," poznamenal Sukeľ. Šéfovi rezortu zdravotníctva do ďalších rokov odporúča začať meniť filozofiu chápania zdravotníctva od biznisu k službe pacientovi.





Zhodnotiť pôsobenie ministra po jednom roku nie je jednoduché, myslí si prezident Slovenskej komory zubných lekárov Igor Moravčík. "Po počiatočnom optimizme, aj s ohľadom na jeho aktívnu komunikáciu smerom k stavovským organizáciám, som mal pocit, že takáto komunikácia bude pravidelná a intenzívna a podarí sa nám presadzovať myšlienky, ktoré dlhodobo považujeme za dobré a vhodné zaviesť a podporiť v oblasti poskytovania zubnej zdravotnej starostlivosti a dobrého fungovania rezortu ako celku. Dnes však badáme určitú stagnáciu, akoby neochotu reflektovať na naše snahy o komunikáciu a podnety, ktoré vysielame smerom k rezortu, sú často nevypočuté," uviedol pre agentúru SITA Moravčík.



Ambulantný sektor sa stáva akoby druhoradým



"Mám pocit, že dnes sú prioritou problémy nemocníc v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, Všeobecnej zdravotnej poisťovne, im sa venuje veľká pozornosť a zabúda sa na rovnako dôležité súčastí zdravotnej starostlivosti. Ambulantný sektor sa stáva akoby druhoradým, zabúda sa na aspekty poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti, bez ktorej však starostlivosť o zdravie obyvateľstva nemôže efektívne fungovať," skonštatoval šéf komory zubných lekárov.



Za pozitívne označil vôľu, snahu urobiť reformy v zdravotníctve, ktoré sú nevyhnutné na jeho ozdravenie. "Dôležité je aj to, že sa v rezorte nastavuje systém väčšej transparentnosti nakladania s finančnými prostriedkami a je zjavná snaha o ich efektívne využívanie. O nejakých výrazných zmenách, ktoré by priniesli zásadné zlepšenie fungovanie rezortu, však zatiaľ nemožno hovoriť," uzavrel Moravčík.