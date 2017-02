Lekári v Bratislave predlžujú končatiny novou metódou

BRATISLAVA 6. februára (WebNoviny.sk) - Lekári na Ortopedickej klinike LF UK a DFNsP Bratislava začali ako prví na Slovensku používať novú metódu odstraňovania dĺžkových deformít končatín u detí. Používajú k tomu vnútrodreňový predlžovací klinec, ktorý je vhodný na korekciu deformít od troch do ôsmich centimetrov u detí a adolescentov do 19 rokov.



Táto metóda sa dá použiť na predĺženie všetkých dlhých kostí s dĺžkou viac než 16 centimetrov a s dreňovou dutinou širšou než 8,5 milimetra, keďže to sú rozmery najužšieho klinca. Funguje na báze interakcie vnútorného a vonkajšieho magnetu, pričom pri nej nehrozí riziko infekcie a taktiež je pre pacientov veľmi pohodlná. .



"Vnútrodreňový predlžovací klinec je v porovnaní s externými fixátormi, ako je napríklad Taylorov priestorový rám, ktorý bol naozaj revolučnou novinkou v dĺžkovej a uhlovej korekcii končatín a ktorý na našom pracovisku používame od roku 2007, pre pacienta oveľa komfortnejší," uviedol na pondelkovej tlačovej konferencii prednosta Ortopedickej kliniky LF UK a DFNsP Bratislava Milan Kokavec.



"Operáciu vykonávame v celkovej anestézii a dĺžka operácie závisí od toho, ktorú kosť predlžujeme a tiež aj od toho, či ju len predlžujeme alebo súčasne aj korigujeme deformitu. Zhruba týždeň po zákroku si pacient po inštruktáži dvakrát denne prikladá na presne určené miesto magnet, vďaka čomu sa kosť predlžuje o milimeter denne. Po vytvorení zdravej, zrelej kosti, čo je približne dva roky po operácii, predlžovací klinec odstránime," dodal Kokavec.