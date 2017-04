Lekár predpísal Princeovi šesť dní pred smrťou lieky na meno jeho priateľa

BRATISLAVA 17. apríla (WebNoviny.sk) - Lekár Michael Todd Schulenberg, ktorý ošetroval zosnulého speváka Princea v posledných dňoch pred jeho smrťou, mu predpísal lieky, obsahujúce oxykodón, na meno jeho priateľa a spoločníka Kirka Johnsona. Ako vyplynulo z prísažného vyhlásenia, ktoré dnes s ďalšími vyšetrovacími spismi odpečatil okresný súd v Carver County, urobil tak z dôvodu ochrany interpretovho súkromia.



Podľa súdnych dokumentov Schulenberg, ktorého interpret navštívil 7. a 20. apríla, predpísal spomínané lieky šesť dní pred jeho smrťou. Stalo sa tak po tom, ako muzikantovo lietadlo muselo núdzovo pristáť na letisku v meste Moline v Illinois, pretože sa cítil zle. Podľa úradov speváka našli v lietadle v bezvedomí a následne mu podali liek proti predávkovaniu opiátmi. Speváka neskôr v spomínanom meste hospitalizovali. Spisy zároveň naznačujú, že Prince mal problém so závislosťou od opiátov dostupných na predpis. .



Ako tiež z dokumentov vyplýva, vyšetrovatelia počas domovej prehliadky objavili viacero tabliet v rôznych nádobách, z ktorých niektoré boli s menom spomínaného Kirka Johnsona a niektoré boli zase označené ako mix paracetamolu a hydrokodónu, pričom minimálne jedna z nich sa preukázala pozitívna na fetanyl. To naznačuje, že dané lieky mohli byť falošné a získané nelegálne. Niektoré z nádob boli údajne v kufri s menom Peter Bravestrong, ktoré podľa polície spevák používal ako pseudonym počas cestovania. V kufri sa okrem iného nachádzal aj rukopis texu piesne U Got the Look, ktorý vraj spevák napísal.



Prince zomrel 21. apríla vo veku 57 rokov, pričom podľa výsledkov pitvy bolo príčinou práve neúmyselné predávkovanie sa fentanylom. V odpečatených spisoch sa tiež uvádza, že úrady prehľadali spevákovo sídlo Paisley Park v minesotskom Chanhassene, telefónne záznamy jeho spolupracovníkov ako aj jeho emailové účty, aby určili, odkiaľ spomínanú látku, ktorá je 50-krát silnejšia ako heroín, získal. Vyšetrovatelia sa sústredili aj na telefónne záznamy spomínaného Johnsona, aby zistili s kým komunikoval mesiac pred Princeovou smrťou. Sprístupnené správy z vyšetrovania však neuvádzajú výsledky preskúmania spomínaných emailov.



Ako pre agentúru Associated Press uviedol nemenovaný zdroj blízky vyšetrovaniu, Schulenberg a Johnson vypovedali len bezprostredne po interpretovom úmrtí. Vyšetrovanie v prípade úmrtia legendárneho interpreta stále pokračuje, ale zástupcovia príslušných úradov o ňom doteraz nezverejnili veľa informácií. Ako uviedol spomínaný zdroj, vyšetrovatelia ohľadom prípadu cestovali do Illinois aj Kalifornie a vypočúvali jeho priateľov, rodinu a potenciálnych svedkov, vrátane posádky zo spomínaného lietadla a personálu nemocnice, kde ho hospitalizovali.



Prince, celým menom Prince Rogers Nelson, sa narodil 7. júna 1958 v Minneapolise v muzikantskej rodine. Ako sedemročný sa začal učiť hrať na klavír, v 13 rokoch nasledovala gitara a o rok neskôr bicie. Interpret je považovaný za jedného z najväčších hudobných novátorov. Vo svojej tvorbe kombinoval množstvo žánrov ako funk, soul, rock, pop, džez alebo rnb. Debutoval v roku 1978 albumom For You. Odvtedy ponúkal nové nahrávky takmer každý rok, pričom vydal 39 štúdioviek. Svoj posledný album HITnRUN Phase Two vydal vlani v decembri. Na celom svete predal viac ako 100 miliónov kópií nahrávok, na konte má sedem cien Grammy, štyri MTV Video Music Awards, jeden Zlatý glóbus aj Oscara. V roku 2004 ho uviedli do Rocknrollovej siene slávy a podľa amerického magazínu Rolling Stone je 27. najlepším interpretom všetkých čias. Ako herec sa predstavil vo filmoch Purpurový dážď (1984), Pod višňovým mesiacom (1986) alebo Graffiti Bridge (1990). Dva razy sa oženil aj rozviedol.