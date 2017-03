Leicester City vyzve Sevillu, Juventus je krôčik od štvrťfinále Ligy majstrov

Sevilla v La Lige iba remizovala

Osemfinále - Liga majstrov (odvety):

LEICESTER/TURÍN 14. marca (WebNoviny.sk) - Futbalová Liga majstrov ponúkne v utorok ďalšie dve odvetné stretnutia osemfinálového programu. Anglický šampión Leicester City bude v domácom prostredí čeliť španielskemu FC Sevilla. V súbežne hranom zápase Juventus Turín privíta FC Porto. Obidve stretnutia majú úvodný výkop o 20.45 h SEČ.Po prvom vzájomnom dueli na andalúzskej pôde, v ktorom Sevilla zvíťazila 2:1, došlo na lavičke “líšok” k výmene hlavného trénera. Strojcu minulosezónneho úspechu a najlepšieho trénera roka 2016 podľa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Claudia Ranieriho nahradil jeho doterajší asistent Craig Shakespeare. .Vedenie klubu mu tento post spočiatku zverilo iba dočasne, no od nedele platí, že Shakespeare bude šéfom A-mužstva Leicestru City minimálne do konca tejto sezóny. Pomohli tomu zrejme aj ostatné dve ligové víťazstvá nad FC Liverpool () a Hull City ().Leicester mal cez víkend voľný program. Pôvodne plánovaný ligový duel s londýnskym Arsenalom odložili pre povinnosti protivníka v tamojšom FA Cup-e. Sevilla síce odohrala duel La Ligy s tímom CD Leganés, bola pre tím ašpirujúci na boj o titul určite veľkým sklamaním.Tréner "Sevillistas" Jorge Sampaoli si uvedomuje, že jeho mužstvo nečaká v Anglicku žiadna prechádzka. "Bude to ťažký boj. Keďže sme v prvom zápase nezískali takú výhodu, akú by sme si predstavovali, vieme, že v odvete budeme čeliť obrovskému tlaku. Očakávame, že Leicester odohrá tento zápas, akoby to bolo finále majstrovstiev sveta," cituje slová 56-ročného Argentínčana portál leicestermercury.co.uk.Sevilla sa môže prebojovať medzi najlepšiu európsku osmičku premiérovo od sezóny 1957/1958, vo štvrťfinále Európskeho pohára majstrov nestačila na neskoršieho víťaza Real Madrid (0:8 vonku, 2:2 doma, pozn.).Naopak, Leicester City je na kontinentálnej pohárovej scéne málo ostrieľaným tímom. Doteraz odohral iba 15 duelov, no pred utorňajším súbojom treba pripomenúť, že v domácom prostredí vyhral všetky tri tohtosezónne stretnutia LM.Mimochodom, tento anglický zástupca v minulosti úspešne zvládol iba jediný dvojzápas v rámci pohárovej Európy - udialo sa tak v predkole Pohára víťazov pohárov 1961/1962 v konfrontácii so severoírskym mužstvom Glenavon FC. "Doma proti Seville chceme rozhodne vyhrať," odhodlane vyhlásil rakúsky obranca Christian Fuchs pre oficiálnu klubovú televíziu.Taliansky majster Juventus Turín si z prvého zápasu na ihrisku portugalského FC Porto priviezol nádejný náskok 2:0. “Stará dáma” si môže zahrať vo štvrťfinále LM jubilejný desiatykrát.Juventus v piatok triumfoval v dueli Serie A nad AC Miláno 2:1 a naďalej sa vyhrieva na líderskej pozícii."Sme v dobrej kondícii, fyzickej aj psychickej. Vchádzame do najdôležitejšej časti sezóny. Skvelí hráči pracujú celý rok, aby boli pripravení na takéto okamihy. Uvedomujem si, aká je Liga majstrov dôležitá pre ´Bianconeri´ a ich fanúšikov. Ako hráč tohto klubu som presvedčený, že ak zostaneme pokojní a nebudeme sa báť možných chýb, môžeme v nej dokráčať ďaleko," povedal podľa webu football-italia.net brazílsky obranca Dani Alves, ktorý v prvom zápase v Porte spečatil výhru hostí.Porťania sú po domácej dvojgólovej prehre v nezávideniahodnej pozícii. V prípade, že sa víťazovi LM z roku 2004 podarí v metropole Piemontu otočiť dvojzápas vo svoj prospech, zahrá si vo štvrťfinále európskeho pohára číslo jeden siedmykrát v histórii.Motiváciou pre "drakov" by mohol byť tohtosezónny duel play-off LM na pôde iného talianskeho klubu AS Rím, v ktorom portugalské mužstvo zvíťazilo 3:0 a preniklo do skupinovej fázy. "Všetci sme už videli mnoho stretnutí, v ktorých došlo k zvratom, nič nie je nemožné. V dueli v Turíne to budeme mať na pamäti. Na ihrisku zo seba vydáme všetko, aby sme vyhrali a postúpili do ďalšej fázy," povedal pre oficiálny klubový web defenzívny stredopoliar FC Porto Danilo Pereira.Žreb štvrťfinálovej fázy je na programe v piatok 17. marca o 12.00 h SEČ v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone. Žiadny z tímov nebude nasadený, stretnúť sa môžu aj mužstvá z rovnakej krajiny.oba zápasy sa začnú o 20.45 h SEČ



Leicester City (Angl.) – FC Sevilla (Šp.) /20.45/ –& prvý zápas: 1:2



rozhoduje: Daniele Orsato (Tal.)



Juventus Turín (Tal.) – FC Porto (Portug.) /20.45/& – prvý zápas: 2:0



rozhoduje: Ovidiu Hategan (Rum.)