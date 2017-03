Le Penová: Svet má dočinenia s novou formou nízkorozpočtového terorizmu

Teroristický útok v Londýne potvrdzuje nutnosť obnoviť kontrolu na národných hraniciach a vyhnať zradikalizovaných cudzincov, uviedla vo štvrtok kandidátka....

PARÍŽ 23. marca (WebNoviny.sk) - Teroristický útok v Londýne potvrdzuje nutnosť obnoviť kontrolu na národných hraniciach a vyhnať zradikalizovaných cudzincov, uviedla vo štvrtok kandidátka prezidentských volieb vo Francúzsku Marine Le Penová v rozhovore pre televíziu BFMTV a rozhlasovú stanicu RMC.



Páchatelia konajú osamotene .



Podľa Le Penovej má teraz svet dočinenia s novou formou "nízkorozpočtového terorizmu", keď páchatelia konajú osamotene. Britská polícia uviedla, že páchateľ zrejme konal sám a bol inšpirovaný medzinárodným terorizmom. Informoval o tom na tlačovej konferencii zástupca šéfa londýnskej Metropolitnej polície Mark Rowley.



Le Penová v rozhovore podčiarkla, že pre boj s terorizmom je nutná spolupráca všetkých krajín sveta, a dodala, že francúzske spravodajské služby musia pracovať so sýrskymi a alžírskymi.



Útok v Londýne má tri obete



Stredajší útok v Londýne si vyžiadal tri obete na životoch: policajta, asi 50-ročného muža a približne 40-ročnej ženy. O život prišiel aj útočník, ktorého zastrelila polícia. Zranených je 29 ľudí, pričom stav siedmich z nich je kritický. Medzi nimi sú aj traja francúzski stredoškoláci, ktorí boli so školou v Londýne na zájazde. Britská polícia podľa BFMTV uviedla, že sa domnieva, že pozná identitu útočníka, ale nezverejní ju a médiá žiada v tejto veci tiež o zachovanie anonymity.



Polícia v súvislosti s útokom prehľadala v noci nadnes šesť lokalít v Anglicku, konkrétne v Londýne, Birminghame a inde. Zadržala pritom sedem ľudí, uviedol Rowley podľa televízie Sky News.



Útočník v stredu na londýnskom Westminsterskom moste najprv narazil autom do ľudí na chodníku a následne nožom dobodal policajta hliadkujúceho pred sídlom britského parlamentu. Policajti ho postrelili, neskôr svojim zraneniam podľahol.