Le Penová: Francúzsko nie je zodpovedné za deportácie Židov

Francúzska prezidentská kandidátka Marine Le Penová si nemyslí, že by Francúzsko bolo zodpovedné za deportácie francúzskych Židov do nacistických....

PARÍŽ 10. apríla (WebNoviny.sk) - Francúzska prezidentská kandidátka Marine Le Penová si nemyslí, že by Francúzsko bolo zodpovedné za deportácie francúzskych Židov do nacistických koncentračných táborov.



Uviedla to v nedeľu v rozhovore pre rozhlasovú stanicu RTL. "Nemyslím si, že by Francúzsko bolo zodpovedné za Zimný velodróm," vyhlásila v súvislosti s udalosťami z parížskeho velodrómu, kam 16. a 17. júla 1942 sústredili tisíce francúzskych Židov, ktorých potom deportovali do nacistických koncentračných táborov. Na záťahu proti Židom z Paríža a jeho predmestí sa podieľalo aj asi 9000 parížskych policajtov a žandárov. .



Za jej výrok ju kritizoval aj Macron



Le Penovú za jej výrok kritizoval jej najväčší rival v prezidentských voľbách, centrista Emmanuel Macron. Podľa neho Le Penová "urobila veľkú chybu", keď poprela zodpovednosť francúzskeho štátu za deportácie francúzskych Židov počas druhej svetovej vojny."Niektorí zabúdajú, že Marine Le Penová je dcéra Jeana-Marie Le Pena," pripomenul Macron v rozhovore pre televíziu BFMTV.



Otec Le Penovej, Jean-Marie Le Pen, bol viackrát obvinený a odsúdený vo veci spochybňovania zločinov proti ľudskosti, keď napr. verejne označil nacistické plynové komory v koncentračných táboroch za "detail" dejín druhej svetovej vojny.





Za podobné výroky Le Pen čelil súdnym obvineniam vo Francúzsku aj v Nemecku, a to v rokoch 1991, 1997 a 1999. V roku 2008 svoje slová zopakoval v rozhovore pre francúzsky časopis a v roku 2009 to opäť uviedol na pôde Európskeho parlamentu. Naposledy na tomto názore trval v apríli 2015 v rozhovore pre francúzsku rozhlasovú a televíznu stanicu RMC-BFMTV.



Le Penovú za jej vyhlásenie z nedele medzičasom kritizoval aj Izrael, napísal na svojej stránke denník Le Parisien. Proti Le Penovej výrokom sa ohradili aj organizácie a združenia židov žijúcich vo Francúzsku.



Vyhlásenie "v rozpore s historickou pravdou"



Hovorkyňa izraelského ministerstva zahraničných vecí Michal Maayanová vo svojom komuniké uviedla, že Le Penovej vyhlásenie je "v rozpore s historickou pravdou i s vyhláseniami prezidentov Francúzska, ktorí uznali zodpovednosť (francúzskeho) štátu za osud francúzskych Židov, ktorí zahynuli počas šoa." Počas deportácií v júli 1942 bolo zadržaných a neskôr do koncentračných táborov deportovaných 13.000 Židov.



Generálny tajomník FN Nicolas Bay však v pondelok v rozhlasovom rozhovore vysvetľoval postoj kandidátky FN v prezidentských voľbách. Vyhlásil, že priznať zodpovednosť Francúzska za deportáciu Židov by znamenalo legitimizovať vládu vo Vichy a jej konanie. "To by bolo katastrofálne. My zastávame veľmi gaullistickú pozíciu," (keď tvrdíme), že "Francúzsko bolo v Londýne! Francúzsko to nie je Vichy," spresnil Bay.



Vysvetlil, že Marine Le Penová má na deportácie z parížskeho Vel dHiv podobný názor ako prezidenti Charles De Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard dEstaing a Francois Mitterrand. "Môžeme nesúhlasiť s Jacquom Chiracom alebo Francoisom Hollandom, to hádam nie je zakázané," vyhlásil.



Chirac bol prvým prezidentom Francúzska, ktorý v roku 1995 na margo udalostí z júla roku 1942 vyhlásil, že "Francúzsko spáchalo v ten deň niečo neodčiniteľné". Hollande zasa na mieste zničeného velodrómu v Paríži 22. júla 2012 vyhlásil, že "to bol zločin, spáchaný vo Francúzsku a Francúzskom, ale aj zločin spáchaný proti Francúzsku."