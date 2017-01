Le Penová prezidentské voľby nevyhrá, naznačuje prieskum

PARÍŽ 11. januára (WebNoviny.sk) - Nové prieskumy verejnej mienky vo Francúzsku prvýkrát naznačujú, že líderka francúzskeho krajne pravicového Národného frontu (FN) Marine Le Penová by v prvom kole prezidentských volieb mohla poraziť svojho pravicového konkurenta Francoisa Fillona.



Vyplýva to z prieskumov, ktoré zverejnil týždenník Paris Match. Podľa nich by Le Penová mohla získať 26,5 percenta hlasov, zatiaľ čo Fillona by podporilo 25 percent opýtaných. Pokiaľ ide o možné výsledky druhého kola prezidentských volieb, inštitút na prieskum verejnej mienky Ifop predložil svojim respondentom na posúdenie všetky tri možné varianty.



Ak by druhé kolo bolo duelom Fillona s Le Penovou, vyhral by ho Fillon pomerom 64 k 36 percentám. Ak by sa však Fillon stretol s bývalým ministrom hospodárstva, socialistom Emmanuelom Macronom, prehral by pomerom 48 k 52 percentám. Víťazstvom Macrona by sa skončil aj jeho súboj Le Penovou, a to pomerom 65 k 35 percentám.



Časopis v tejto súvislosti poznamenal, že Fillonova popularita v ostatnom čase klesla najmä v radoch robotníckej triedy, zatiaľ čo Le Penovú podporilo asi 50 percent respondentov z tejto skupiny obyvateľstva.



V tábore socialistov sa zatiaľ nekonali stranícke primárky pred prezidentskými voľbami. Najväčšie sympatie voličov ľavice má však Macron.