Le Penová alebo Macron Francúzi so volia nového prezidenta

PARÍŽ 7. mája (WebNoviny.sk) - Obyvatelia Francúzska si volia novú hlavu štátu. Hlasovať v prezidentských voľbách môže približne 47 miliónov oprávnených voličov a na výber v druhom kole majú centristu Emmanuela Macrona a nacionalistku Marine Le Penovú.



Prieskumy favorizujú Macrona .



Prvým oficiálnym podujatím, na ktorom sa zúčastní víťaz druhého kola volieb, budú v pondelok 8. mája oslavy výročia konca druhej svetovej vojny. Víťaz volieb sa na ňom zúčastní spoločne s terajším prezidentom Francoisom Hollandom a jeho predchodcom Nicolasom Sarkozym, informoval denník Le Figaro.





Podľa prieskumov verejnej mienky favoritom tohto kola volieb je Macron , ktorého chce podporiť okolo 62 percent respondentov, kým jeho protikandidátku z Národného frontu (FN) Le Penovú chce voliť 38 percent opýtaných.



Záver predvolebnej kampane patril v piatok okrem iného aj veľkému zhromaždeniu občanov za účasti filozofa Bernarda-Henriho Lévyho, ktorého cieľom bolo varovať pred dôsledkami nevyužitia práva voliť a vyzvať voličov, aby hlasovali proti FN.



Le Penová zjednotí Francúzsko



Le Penová je presvedčená, že v prípade svojho víťazstva dokáže zjednotiť Francúzsko. Uviedla to v rozhovore pre agentúru AP. Vyhlásila, že "návrat demokracie" si želá viac ako ktorýkoľvek iný spomedzi kandidátov prezidentských volieb.





"Musíme obnoviť vzťahy medzi ľuďmi," zdôraznila, pričom dodala, že jej protikandidát, centrista Emmanuel Macron , v prípade víťazstva vo voľbách len zhorší situáciu v tejto oblasti. O svojom súperovi vyhlásila, že "on je systém", ale "my sme národ".





Le Penová poukázala na to, že počas predvolebnej kampane sa jej už aj tak podarilo dosiahnuť ideologické víťazstvo. "Všetko sme zmenili. Ak aj nedosiahneme náš cieľ, zrodila sa gigantická politická sila," spresnila Le Penová s tým, že jej FN dosiahol zmeny na francúzskej politickej scéne a určoval tón prezidentskej kampane.



Macron navštívil Rodez



Macron strávil posledný deň svojej predvolebnej kampane v mestečku Rodez na juhozápade Francúzska, kde sa v piatok zhováral a fotografoval s obyvateľmi v miestnej kaviarni a bez prítomnosti médií navštívil tiež tamojšiu katedrálu zo 16. storočia.





Obyvatelia mesta Rodez mu popriali dostatok odvahy a tiež šťastia, uviedla agentúra AP.



Podporu vo voľbách mu vyslovili aj niektorí miestni ľavicoví voliči. Zároveň však dodali, že budú ostražití vo veci jeho propodnikateľských zámerov, ktoré v nich vyvolávajú obavy z možného oslabenia ochrany pracujúcich. Macron si ich námietky s úsmevom vypočul, avšak nereagoval na ne.