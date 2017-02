Le Pen za výroky na adresu Rómov zaplatí, udelili mu pokutu

Aix-en-Provence 27. februára (WebNoviny.sk) - Niekdajší líder ultrapravicového francúzskeho Národného frontu Jean-Marie Le Pen (88) dostal za podnecovanie k nenávisti a diskriminácii v súvislosti so svojimi výrokmi na adresu Rómov pokutu 5000 eur.



Rozsudok prvostupňového súdu z apríla 2016, voči ktorému sa Le Pen odvolal, potvrdil dnes odvolací súd v Aix-en-Provence, ako informovali tamojšie justičné zdroje..



Le Pen sa počas svojej politickej dráhy opakovane dostal do konfliktu so zákonom, a to práve kvôli podnecovaniu k rasovej nenávisti alebo popieraniu zločinov z obdobia nacizmu. Už v roku 2013 ho napríklad odsúdili za to, že použil ako synonymá termíny Rómovia a zlodeji.



Aj pre samotný Národný front, pri ktorého zrode stál jeho neskorší prezidentský kandidát, sa v roku 2015 stál senior francúzskej politickej scény bremenom, pretože strana pod vedením Le Penovej dcéry Marine sa usilovala v tom čase o miernejší imidž v snahe získať nových voličov. Pre bývalého lídra strany z rokov 1972-2011 to znamenalo napokon vylúčenie z radov Národného frontu.