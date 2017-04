Lavrov: Rusko je pripravené spolupracovať s USA pri riešení krízy v Sýrii

MOSKVA 29. apríla (WebNoviny.sk) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v sobotu vyhlásil, že Moskva je plne pripravená spolupracovať s Washingtonom pri urovnaní krízy v Sýrii. Lavrov to uviedol v Moskve, kde rokoval s jordánskym ministrom zahraničných vecí Ajmánom as-Safadím.





Ruský minister pripomenul výrok jordánskeho kráľa Abdalláha II., že principiálny význam pre efektívnosť krokov svetového spoločenstva pri urovnaní sýrskej krízy má vzájomná súčinnosť medzi Ruskom a USA. "Môžem vás ubezpečiť, že my sme na to plne pripravení. Očakávame, že rovnaký prístup prejaví aj Washington," dodal Lavrov..





Podľa ruského ministra v záujme neutralizácie teroristickej hrozby je nutné "zjednotiť snahy všetkých tých, ktorí bojujú s terorizmom v Sýrii." Spresnil, že má na mysli i ruské ozbrojené sily i koalíciu, ktorú vedú Spojené štáty.



Lavrov pripomenul, že o niekoľko dní sa v kazašskej Astane uskutoční ďalšie kolo rokovaní o Sýrii. Podľa Lavrova v ich programe sú ďalšie konzultácie o podmienkach zastavenia bojov v Sýrii, realizácia opatrení na posilnenie dôvery medzi stranami konfliktu, zabezpečenie dodávok humanitárnej pomoci a vytvorenie podmienok priaznivých pre politické procesy v Sýrii.



Ruský minister uviedol, že na schôdzke so svojím jordánskym rezortným partnerom sa osobitne venovali situácii na sýrsko-jordánskych hraniciach, v ktorých blízkosti pôsobia jednotky extrémistického Islamského štátu a ďalších islamistických skupín.