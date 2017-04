Lavrov: Americký útok na sýrsku základňu marí mierový proces i boj s terorizmom

MOSKVA 26. apríla (WebNoviny.sk) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v stredu vyhlásil, že nedávny oddiali vytvorenie širokého frontu na boj s terorizmom.



Vo svojom príspevku na bezpečnostnej konferencii v Moskve Lavrov označil nedávnu vojenskú akciu USA v Sýrii aj za "hrubé porušenie medzinárodného práva a akt agresie proti suverénnemu štátu". .



Paralely s udalosťami v Iraku



Podľa jeho presvedčenia tento krok Washingtonu ešte viac zhoršuje už existujúce problémy a odkladá perspektívu vytvorenia širokého frontu na boj s terorizmom i perspektívu riešenia krízy v Sýrii, ako ju naznačili rokovania v kazašskej Astane.





Lavrov ďalej v súvislosti s americkým útokom dodal, že sa núkajú paralely s udalosťami roku 2003 v Iraku, ktoré sa skončili zničením krajiny a zrodom džihádistickej organizácie Islamský štát. Podľa Lavrova "nestojí zato ešte raz vysvetľovať, aký nebezpečný vývoj udalostí môže vyvolať zopakovanie podobných unáhlených krokov".



Chemický útok v Chán Šajchún



Útok zo 4. apríla, keď v meste Chán Šajchún v provincii Idlib , označil ruský minister za "provokáciu".



Apeloval, že tento útok je nevyhnutné "profesionálne prešetriť pod dohľadom Organizácie pre zákaz chemických zbraní". Vyšetrovanie by malo byť podľa Lavrova "verejnosti prístupné a transparentné".



Upozornil v tejto súvislosti, že "badať pokusy o zablokovanie takéhoto prístupu (k vyšetrovaniu)." Podľa neho to "len potvrdzuje pochybnosti o dobrých zámeroch" tých, ktorí sa snažia incident zo 4. apríla "zneužiť na prechod k dávno známemu zámeru, ktorým je zmena sýrskeho režimu".



Rozkaz na útok dal Trump



K vypáleniu rakiet s plochou dráhou letu pristúpili Spojené štáty 7. apríla, a to na rozkaz prezidenta USA Donalda Trumpa. Rakety zasiahli leteckú základňu sýrskej armády.



Ruský minister obrany Sergej Šojgu v stredu vo svojom príspevku na bezpečnostnej konferencii v Moskve vyhlásil, že americký útok ohrozil aj životy ruských vojakov, ktorí sa na sýrskej základni tiež nachádzali. Dodal, že ruské ministerstvo obrany teraz podniká opatrenia na posilnenie a zaručenie bezpečnosti príslušníkov ruských ozbrojených zložiek slúžiacich v Sýrii.



Rusko poskytuje sýrskej vládnej armáde pri jej pozemných operáciách voči protivládnym povstalcom leteckú podporu.



