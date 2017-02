Lana Del Rey zverejnila novú skladbu Love

BRATISLAVA 19. februára (WebNoviny.sk) - Americká speváčka Lana Del Rey zverejnila skladbu Love. Na produkcii novinky sa podieľali Rick Nowels, Benny Blanco a Emile Haynie. Tridsaťjedenročná interpretka plánuje ponúknuť k piesni aj videoklip, ktorý režíroval Rich Lee.



"Moje prvé štyri albumy som nahrala pre seba, ale tento je pre mojich fanúšikov a je o tom, kam, dúfam, všetci smerujeme," prezradila speváčka. .







, vlastným menom Elizabeth Woolridge Grant, debutovala v roku 2008 EP nahrávkou Kill Kill, po ktorej vydala album Lana Del Ray a.k.a. Lizzy Grant (2010). Do povedomia verejnosti sa však dostala až v roku 2011 vďaka hitu Video Games, ktorý sa prebojoval do top 10 britského singlového rebríčka. Skladba je súčasťou jej druhej štúdiovky Born To Die (2012), ktorá obsahuje aj single Blue Jeans, National Anthem, Dark Paradise, Born To Die alebo Summertime Sadness.



S tretím albumom Ultraviolence (2014) po prvý raz dobyla americký rebríček Billboard 200. So zatiaľ poslednou nahrávkou Honeymoon (2015) sa dostala v UK charte aj Billboarde 200 na druhé miesto. Speváčka už stihla získať dve BRIT Awards, Q Award, Ivor Novello Award a nominovali ju na tri Grammy či Zlatý glóbus.



Informácie pochádzajú z webstránok www.rollingstone.com, pitchfork.com a archívu agentúry SITA.



