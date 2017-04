Lajčák: Zásah USA v Sýrii považujeme za snahu predísť ďalšiemu použitiu chemických zbraní

Vojenský zásah, ktorý v piatok v noci Spojené štáty americké vykonali na leteckú základňu v Sýrii, Slovensko vníma ako úsilie predísť ďalšiemu....

BRATISLAVA 7. apríla (WebNoviny.sk) – Vojenský zásah, ktorý v piatok v noci Spojené štáty americké vykonali na leteckú základňu v Sýrii, Slovensko vníma ako úsilie predísť ďalšiemu prípadnému použitiu chemických zbraní v budúcnosti. Vyplýva to z dnešných slov ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka.





„Zároveň chceme podčiarknuť, aké dôležité je zintenzívniť naše diplomatické úsilie a podporiť procesy, ktoré prebiehajú či už v New Yorku, Ženeve, Astane a inde, aby sme našli politické riešenie sýrskeho konfliktu a aby sme zastavili utrpenie nevinných ľudí,“ povedal Lajčák..



Podľa šéfa slovenskej diplomacie je nespochybniteľné, že v Sýrii došlo v uplynulých dňoch k použitiu chemických zbraní, ktoré spôsobili utrpenie a smrť desiatok nevinných ľudí vrátane detí. „A v tomto kontexte vnímame zásah, ktorý vykonali USA na vojenskú infraštruktúru pod kontrolou sýrskeho režimu ako úsilie predísť ďalšiemu prípadnému použitiu chemických zbraní v budúcnosti,“ povedal minister. Dodal, že použitie chemických zbraní je neprijateľné, je zakázané medzinárodnými konvenciami a je neospravedlniteľné aj z morálneho hľadiska.





„Zároveň s tým zdôrazňujeme, že riešenie konfliktu v Sýrii môže byť len politické, a preto apelujeme na všetkých aktérov, či už sú to členovia Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku, či sú to účastníci ženevského procesu, alebo astanského procesu, aby zintenzívnili svoje úsilie, aby sme našli takéto riešenie. Chceme vidieť aj Európsku úniu ako vážneho a vplyvného hráča pri hľadaní takéhoto mierového politického riešenia,“ uzavrel Lajčák.