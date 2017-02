Lajčák: Slovensko podporuje bezvízový režim pre Ukrajincov

BRATISLAVA 7. februára (WebNoviny.sk) - Situácia na Ukrajine aj vo svetle eskalácie bojov na juhovýchode krajiny, politický a bezpečnostný vývoj v Líbyi, ako aj perspektívy rozvoja vzťahov s Egyptom ako jedným z najdôležitejších partnerov Európskej únie v regióne širšieho Blízkeho východu boli hlavnými témami pravidelného zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci (FAC) v Bruseli. Zúčastnil sa na ňom aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák.



Ako agentúru SITA informoval tlačový odbor rezortu zahraničia, diskusii na FAC dominovala aktuálna situácia na Ukrajine, kde ministri vyjadrili znepokojenie nad novou vlnou bojov na juhovýchode krajiny a vyzvali na okamžité zastavenie bojov a rešpektovanie prímeria. .



Pri ozbrojených stretoch v okolí mesta Avdijivka v Doneckej oblasti prišli minulý týždeň o život desiatky ľudí. Ministri zdôraznili, že Minské dohody zostávajú jediným základom pre mierové riešenie konfliktu. Súčasne zhodnotili stav štrukturálnych reforiem a možností ďalšieho zapojenia EÚ do podpory vedenia krajiny, pričom zdôraznili dôležitosť reforiem pre celkovú stabilitu Ukrajiny a jej ďalší rozvoj, najmä v oblasti boja proti korupcii a nezávislosti súdnictva.



"Ocenili sme, že Ukrajina za uplynulé roky zaviedla do praxe niekoľko dôležitých reforiem, napríklad v oblasti bankovníctva či fungovania polície. Zmysel týchto reforiem je však potrebné vysvetľovať obyvateľstvu, udržať si dôveru ľudí v reformné vedenie krajiny," povedal minister zahraničia Miroslav Lajčák. Slovensko podľa neho plne podporuje skoré zavedenie bezvízového režimu pre občanov Ukrajiny, čo bude mať významný vplyv aj na bilaterálne vzťahy a medziľudské kontakty.



Lajčák na zasadnutí vyzval na ukončenie procesu ratifikácie Asociačnej dohody a Dohody o voľnom obchode (DCFTA) s Ukrajinou a zdôraznil úlohu Ukrajiny ako strategického partnera pri doprave ropy a plynu z Ruska do Európy.



Členské štáty EÚ zároveň v predvečer tretieho výročia anexie Krymu zdôraznili nemennosť svojich pozícií vo vzťahu k územnej integrite Ukrajiny a k neuznaniu nelegálnej anexie Krymu Ruskom.