Lajčák: Predstava, že Británia odíde bez dohody, je mylná

BRATISLAVA 24. februára (WebNoviny.sk) - Pre ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka je nepredstaviteľné, že by Veľká Británia odišla z Európskej únie bez dohody. Zároveň rozumie tomu, že Británia si už teraz hľadá svoje miesto na globálnej mape, čo potvrdzuje návšteva britskej premiérky Theresy May vo Washingtone. V súvislosti s brexitom platí, že pre Slovensko bude prioritou, aby naši občania v Británii neboli diskriminovaní.



May radšej odíde bez dohody, ako so zlou dohodou .



Britská premiérka Theresa May sa vyjadrila, že radšej odíde z Únie bez dohody, ako so zlou dohodou.



"To si ja, úprimne povedané, neviem predstaviť. Bolo by to veľmi zlé a horšie pre Britániu než pre Európsku úniu. Hypoteticky by to znamenalo, že by prestali fungovať všetky väzby. To sú tisíce, desaťtisíce väzieb, ktoré regulujú vzťah medzi Veľkou Britániou a Európskou úniou," tvrdí Lajčák s tým, že dnes vo svete ťažko nájsť krajinu, ktorá nemá s EÚ aspoň nejakú formu vzťahu.



"Že by Británia ostala bez akéhokoľvek vzťahu, je nepredstaviteľné," zdôraznil Lajčák. Argumentoval, že Británia vysiela k USA, Indii, Austrálii signály, že by s nimi chcela rýchlo uzatvoriť obchodné dohody, a nebolo by pre ňu dobré, ak by nevedela uzavrieť dohodu s Bruselom. "Práve naopak, dobrá dohoda s Úniou je dobrým východiskom aj pre Britániu," dodal minister.



Fico hovorí aj o možnom vete dohody s Britániou



Lajčák v tejto súvislosti pripomenul, že v marci Veľká Británia aktivuje článok 50, ktorým sa spúšťa proces vystúpenia krajiny z Únie. Pre Slovensko bude zásadné, aby Slováci v Británii neboli diskriminovaní. Chce, aby sa udržal status, ktorý majú dnes občania Slovenska v každej európskej krajine.



Premiér Robert Fico avizoval, že ak nebudeme mať záruku, že občania SR v Británii budú rovnocenní s ostatnými, je pripravený dohodu s Britániou vetovať. "My sme zadefinovali priority, a to je pre nás posilnená európska dvadsaťsedmička, ktorá bude jasne signalizovať svojim občanom, že sa vie o nich postarať," dodal s tým, že keď začnú rokovania, veľmi rýchlo zistíme, kde sa nachádzame.



May vo svojom januárovom prejave o brexite hovorila o globálnej Británii. Toho znakom je aj návšteva britskej predsedníčky vlády v Bielom dome.



"Británia pochopiteľne hľadá svoje miesto na globálnej mape po odchode z EÚ. Prirodzene inklinuje k USA. A ak premiérka opakovane hovorí o globálnej Británii, tak na to potrebuje mať veľmi silnú podporu USA. Jasné, že ju hľadá, tá návšteva bola toho demonštráciou," povedal Lajčák s tým, že ešte len uvidíme, ako sa tento vzťah vyvinie. Momentálne je pre Britániu hlavná úloha vysporiadať sa s členstvom v EÚ, a to je úloha na mesiace a roky, dodal Lajčák.