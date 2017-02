Lajčák: Nikto nikdy neponúkol reálnu alternatívu voči EÚ

BRATISLAVA 18. februára (WebNoviny.sk) - Tento rok je dôležitý, v troch, možno až v štyroch zo šiestich zakladajúcich štátov Európskej únie budú voľby. Francúzsko, Nemecko, Holandsko či Taliansko sú ale krajiny, ktoré majú silný demokratický potenciál a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák podľa vlastných slov nepatrí k tým, ktorí predpovedajú katastrofické scenáre. Ako v rozhovore pre agentúru SITA uviedol, napriek tomu, že v takmer každej krajine hrajú svoju úlohu antieurópske strany, treba si na rovinu povedať, že nikto nikdy z nich neponúkol reálnu alternatívu voči EÚ. .



Pozornosť médií sa v poslednom čase sústreďuje na francúzske prezidentské voľby, ktorých prvé kolo sa uskutoční v apríli, druhé v máji. Do tohto kola má podľa prieskumov šancu postúpiť aj líderka Národného frontu Marine Le Pen. Tá by podľa svojich doterajších vyhlásení chcela referendum na tému zotrvania v EÚ a taktiež hovorí o vystúpení z eurozóny. Politológovia upozorňujú, že ak by Le Pen vyhrala a splnila svoje sľuby, Európska únia by odchod Francúzska nemusela prežiť.



Alternatíva vystúpiť nie je lepšia



"Odmietam sa púšťať do hypotetických úvah, ale som presvedčený, že členstvo v EÚ je pre každú členskú krajinu výhodnejšie, než byť mimo Únie. A povedzme si to na rovinu – napriek tomu, že máme pomaly v každej členskej krajine antieurópske sily, a tých, ktorí sa negatívne vymedzujú voči EÚ, nikto nikdy neponúkol reálnu alternatívu, ktorá by bola lepšia," myslí si minister Lajčák. Alternatíva vystúpiť, obnoviť hranice, obnoviť menu nie je podľa neho lepšia alternatíva.



"Dnes si nič lepšie ako voľný trh, ako štyri slobody, ťažko vieme predstaviť. Z tohto hľadiska beriem podobné vyjadrenia v predvolebnom kontexte, ale keď sa rozmenia politické vyhlásenia na čísla, tak sa zrazu ukáže, že skutočnosť je niekde inde," pokračoval šéf slovenskej diplomacie. Zdôraznil, že má dôveru v silný demokratický potenciál krajín EÚ, napriek tomu, že svoju úlohu v predvolebnej kampani hrajú strany, ktoré sú nesystémové a antieurópske. Do istej miery je výnimkou Nemecko, kde momentálne proti sebe stojí stredopravicová kancelárka Angela Merkel a ľavičiar Martin Schulz. Obaja kandidáti sú proeurópski.



Podstatné je podľa Lajčáka počúvať ľudí



"Je samozrejme veľmi dobré, že Nemecko, ktoré je politickou aj ekonomickou lokomotívou EÚ, nemá pro- alebo protieurópske dilemy," skonštatoval minister. Myslí si, že dôvodom, prečo nerastú protieurópske sily v Nemecku, je aj to, že Nemci sú racionálni ľudia a viac si uvedomujú, že iná alternatíva by pre nich nebola výhodná.



"Proti systému sa vymedzujete, keď nespĺňa očakávania, keď sa s vami rozpráva jazykom, ktorému nerozumiete a keď nerieši otázky, ktoré vy vnímate ako svoje. A fakt je, že to, cez čo dnes prechádzame, je dôsledok takého odcudzenia sa elít, aj bruselských inštitúcií, od reálneho života," Lajčák odpovedal na otázku, dokedy bude podľa neho trvať popularita antisystémových síl.



Nárast týchto strán je podľa ministra aj dôsledok "nešťastnej politickej korektnosti, keď niekto onálepkoval ako politicky nekorektné povedať, že čierna je čierna a zelená je zelená". Podstatné je podľa neho počúvať ľudí a riešiť to, čo ich najviac trápi - aby mali prácu, aby sa cítili bezpečne, aby mohli viesť svoj životný štýl, aby videli, že inštitúcie sú schopné vyriešiť aj také problémy ako migrácia. "Pokiaľ naša alternatíva bude lepšia pre ľudí, tak zvädnú tieto antisystémové strany," dodal s tým, že politická mapa sa po tomto roku prekreslí, ale neočakáva, že by to zásadným spôsobom zmenilo nastavenie proeurópskych síl v Európe.