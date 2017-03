Lajčák: Je veľmi pravdepodobné, že Procházkova kandidatúra v Bruseli neprejde

BRATISLAVA 16. marca (WebNoviny.sk) – Doteraz sa nestalo, aby kandidát na post sudcu Všeobecného súdu EÚ, ktorý nezískal podporu poradného výboru, by prešiel v pléne zástupcov členských štátov.



Ak bude slovenská vláda trvať na kandidatúre Radoslava Procházku, je veľmi pravdepodobné, že sa to tak stane aj v jeho prípade, uviedol minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák..



Zároveň ale dodal, že na Slovensku musíme v tejto otázke prijať rozhodnutie na úrovni predsedov koaličných strán, či budeme na tejto kandidatúre trvať. Lajčák bude toto politické rozhodnutie rešpektovať.



Žitňanská hovorí o nepísaných pravidlách



Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská v tejto súvislosti uviedla, že existujú nepísané pravidlá v rámci procedúr, a to nepísané pravidlo je, že sa rešpektuje stanovisko poradného výboru. Podľa Žitňanskej tak krajiny robia. Jediná krajina, ktorá tak neurobila, bola Česká republika a výsledok bol, že jej kandidát neprešiel.





„Myslím si, že je dobré rešpektovať aj nepísané pravidlá, lebo v opačnom prípade sa nám to môže vrátiť, a bude to nepríjemná situácia pre Slovenskú republiku,“ vyhlásila ministerka spravodlivosti, podľa ktorej by sme nemali ísť proti negatívnemu odporúčaniu poradného výboru.



Fico sa zrejme stretne s Procházkom



Ako premiér Robert Fico minulý týždeň uviedol, predpokladá, že sa asi bude musieť stretnúť s exlídrom bývalej koaličnej strany Sieť Radoslavom Procházkom a riešiť otázku jeho kandidatúry na post sudcu Všeobecného súdu EÚ.





Podľa Fica je Procházka pravdepodobne pripravený odstrániť niektoré problémy, ktoré boli pomenované poradným výborom, a preto s ním treba o tom hovoriť. „Keď je tu eminentná snaha kandidáta, ktorý je jazykovo pripravený a ktorý sa vyzná vo veciach, tak sa tým záujmom budeme seriózne zaoberať," uviedol v piatok pre médiá premiér.



Dodal, že nájsť vhodného kandidáta nie je ľahké a nenájdete ho len tak na ulici.



Odmietli aj Patakyovú



V prípade Procházkovej kandidatúry prijal poradný výbor ešte v decembri minulého roka negatívne stanovisko. Slovenská vláda jeho kandidatúru stále oficiálne nestiahla. Napriek negatívnemu stanovisku môže trvať na jeho kandidatúre a potom definitívne rozhodnutie padne v pléne zástupcov členských štátov.



Poradný výbor odmietol Procházkovu kandidatúru, a to „vzhľadom na obavy o integrite kandidáta, ktoré podľa výboru neboli rozptýlené". Stanovisko výboru v tejto časti neobsahuje podrobnejšie odôvodnenie nad rámec stručnej zmienky o vôli kandidáta vyhnúť sa zdaňovaniu niektorých nákladov jeho prezidentskej kampane v roku 2014, uviedla v januári Súdna rada SR po doručení písomného stanoviska.



Podľa Súdnej rady SR v stanovisku poradného výboru rozsiahlo opisujú nesporné kvality Procházku, jeho právnu prax, jazykové schopnosti a medzinárodné skúsenosti.



Túto kandidatúru vzhľadom na Procházkovu politickú minulosť a chyby, ktorých sa dopustil, sprevádzala kritika. Nikto nespochybňoval jeho odbornú pripravenosť, ale spochybňoval sa jeho morálny kredit.



Ozvali sa aj hlasy, ktoré prípadný post sudcu v Luxemburgu pre Procházku označili za "trafiku", ktorú mal dostať na základe politických dohôd. To však expolitik odmietol. Ešte pred rozhodovaním poradného výboru sa Procházka rozhodol k 31. októbru vzdať poslaneckého mandátu v Národnej rade SR aj členstva v strane Sieť, ktorú zakladal.



Procházka bol už druhý kandidát, ktorého nám na post dodatočného sudcu odmietli. Mária Patakyová neprešla výberom pre neznalosť francúzštiny - pracovného jazyka súdu.



