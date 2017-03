Lajčák navštívil Portugalsko, spoločne so Slovenskom chce byť v jadre intgrácie EÚ

BRATISLAVA 13. marca (WebNoviny.sk) - Budúcnosť spoločného európskeho projektu závisí od nás všetkých, je v našom životnom záujme posilňovať vzájomné porozumenie, hľadať prieniky toho, čo nás spája a snažiť sa premosťovať to, čo nás rozdeľuje.



Slovensko, podobne ako Portugalsko, chce byť v jadre európskej integrácie, a s touto pozíciou sa obe krajiny pripravujú na nadchádzajúci summit v Ríme. Vyplýva to z výsledkov oficiálnej návštevy ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka v Portugalsku, ktorá sa uskutočnila na pozvanie portugalského šéfa diplomacie Augusta Santosa Silvu. Informoval o tom tlačový odbor rezortu zahraničných vecí..





S Portugalskom zdieľame blízke názory



„Minuloročný septembrový summit v Bratislave odštartoval proces reflexie krokov, ktoré je potrebné urobiť, aby sme sa vysporiadali s dnešnými problémami EÚ, predovšetkým pokiaľ ide o jej dôveryhodnosť a akcieschopnosť v prospech ľudí,“ uviedol Lajčák s tým, že tento proces by sa mal zavŕšiť v Ríme.



S Portugalskom podľa slovenského šéfa diplomacie zdieľame blízke, často identické názory na rad európskych otázok, vrátane predstáv o tzv. viacrýchlostnej EÚ. Obaja ministri podčiarkli dôležitosť jednoty EÚ a nevytvárania nových deliacich línií na kontinente. „Našou spoločnou ambíciou je vystavať silnú úniu ako globálneho hráča, ochotného prevziať na seba aktívnu líderskú úlohu pri riešení svetových problémov,“ uviedol Lajčák. Ako pripomenul, obe krajiny úzko spolupracujú na pôde EÚ, NATO, ako aj ďalších medzinárodných organizácií.



Oživenie politického dialógu krajín



Ministri si vymenili názory na rad aktuálnych tém vrátane migrácie, transatlantických vzťahov, Ukrajiny, Východného partnerstva a západného Balkánu. Lajčák prednášal aj na Katolíckej univerzite v Lisabone, kde povedal, že ak si mladí ľudia neosvoja, že EÚ patrí im a nesprávne pochopia to, čo Únia predstavuje, všetko úsilie vyjde nazmar.



Návšteva Lajčáka bola prvou na úrovni ministra zahraničných vecí SR po 18 rokoch, medziobdobie však charakterizovali pravidelné pracovné stretnutia zamerané najmä na európsku a medzinárodno-politickú agendu na úrovni štátnych tajomníkov, politických a európskych riaditeľov rezortov diplomacie. Jedným z cieľov návštevy tak bolo aj posilniť spoluprácu a oživiť politický dialóg na vysokej úrovni.



Doteraz nevyužitý potenciál vidíme v oblasti výskumu, inovácií a podpory prostredia start-upov. Aj preto ministra sprevádzala delegácia slovenských podnikateľov, ktorí absolvovali rokovania s partnermi z Portugalskej priemyselnej asociácie AIP.