Lady Gaga zverejnila novú skladbu The Cure

BRATISLAVA 17. apríla (WebNoviny.sk) – Americká speváčka, skladateľka a herečka Lady Gaga zverejnila počas svojho debutového vystúpenia na festivale Coachella novú skladbu The Cure. Okrem novej piesne si návštevníci podujatia mohli vypočuť napríklad skladby Just Dance, Telephone, Born This Way či Bad Romance. Tridsaťjedenročná rodáčka z New Yorku vystúpila na festivale po tom, ako nahradila speváčku Beyoncé, ktorá nemohla vystúpiť pre tehotenstvo.Lady Gaga, vlastným menom Stefani Joanne Angelina Germanotta, sa preslávila skladbami Just Dance a Poker Face z debutového albumu The Fame (2008). Po ňom nasledovali štúdiovky Born This Way (2011), Artpop (2013), Cheek To Cheek (2014), ktorú nahrala so spevákom Tonym Bennettom, a Joanne (2016). .Zahrala si vo filmoch ako Machete zabíja (2013), Sin City: Ženská, pre ktorú by som vraždil (2014) či v piatej a šiestej sérii antológie American Horror Story (2011) s podtitulmi Hotel a Roanoke, pričom za výkon v sérii Hotel získala Zlatý glóbus. Magazín Forbes ju označil za najvplyvnejšiu celebritu roka 2011 a viackrát ju zaradil medzi najmocnejšie ženy sveta. Na konte má šesť cien Grammy a tiež nomináciu na Oscara za pieseň Til It Happens To You z dokumentu The Hunting Ground (2015).Informácie pochádzajú z webstránky www.nme.com a archívu agentúry SITA.